Высокооплачиваемая работа для девушек в сфере досуга и развлечений



Аня Прохорова



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УСЛОВИЯ РАБОТЫ ДЛЯ ДЕВУШЕК

В сфере досуга и развлечений Москвы

Принимаем на работу девушек из всех регионов России, и стран ближнего зарубежья! Требования для потенциальных сотрудниц: отсутствие комплексов, ответственность, коммуникабельность, хорошие внешние данные, реальное желание работать, и зарабатывать. Принимаем на работу девушек от 20 до 35 лет, как с опытом работы, так и без опыта. Так же для иногородних девушек производим оплату проезда из любой точки России, дальнего и ближнего зарубежья. Предоставляется гибкий график работы. Нет настроения? Болит голова? В таких случаях девушка может всегда взять выходной на один-два дня и посвятить их отдыху или эффективному шоппингу. Вы сами решаете когда взять выходной или уехать в отпуск. Нет ограничения на количество выходных.

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Самое основное - не следует слушать пессимистов и паникеров, которые жалостливо поют, что работу найти нереально. Естественно, золотые горы тебе поначалу не светят, однако поверь, что вполне возможно начать работать и иметь достойную оплату. Когда нет навыков, совсем не значит, что тебе полностью закрыта дорога для трудоустройства. Вакансий много, есть среди них те, где ты 100% быстро и уверенно станешь на ноги, не заботясь о дне насущном. Согласись, очень не просто найти работу, в которой ежедневная оплата и гибкий или свободный график. Постоянное обучение при необходимости иметь дополнительную прибыль от работы – основное преимущество.

ПРОЖИВАНИЕ И ОПЛАТА ДЛЯ ДЕВУШЕК

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Многие девушки считают, что агенства по эскорт услугам, которые дают возможность зарабатывать от 200000 рублей в месяц, предоставляют свои моделям неблагоустроенные условия для жизни. У большинства уже сложился стереотип, что многие модели живут в старых коммуналках где-нибудь на окраине города. С нашим агентством все эти стереотипы будут развеяны, так как мы предлагаем помимо достойной заработной платы еще и проживание в уютном районе, со всеми удобствами.

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ВЫСОКООПЛАЧИВАЕМАЯ РАБОТА В МОСКВЕ

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