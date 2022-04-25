Стоит ли заниматься сексом в 15 лет?



Аня Кузочка



Выражением искренней любви служит очень многое. Это и ласковый взгляд, и нежное рукопожатие, и крепкие объятия. Подарки, сюрпризы, признания… 15-летняя любовь самая настоящая и искренняя.

Но зачастую многие юноши сводят это великое чувство лишь к физической близости и так называемом физическом контакте. Некоторые из них требуют от совсем ещё юных девушек совершения соития уже после нескольких встреч. Как же поступить? Быть или не быть?

Стоит ли заниматься сексом в 15 лет?

Сколько в последствии бывает разочарований… Особенно если молодая девушка поспешно соглашается заняться вступить в близкие отношения со своим «любимым», поверив человеку, у которого на самом деле по отношению к ней совсем нет настоящего чувства.

Помни, что в твоём возрасте такой секс крайне опасен! Невольно можно зачать ребёнка. После этого ты можешь стать матерью, а к этому не готов ни твой организм, ни твоё моральное состояние. В 15 лет, ты самая ещё прекрасный и нежный ребёнок, о котором нужно заботиться, холить и баловать его.

Как заниматься сексом в 15 лет девушке

Секс в 15 лет может привести к неприятному и необратимому последствию. Ранняя беременность подрывает здоровье, и твоё и ребёнка. Аборты, особенно первый аборт, очень опасны.

Молодой человек, который упорно добивается близких отношений с девушкой вопреки её желанию, совсем не любит её, а лишь хочет удовлетворить свои физические потребности.

Как правило, после этого удовлетворения наступает неожиданное и болезненное для девушки расставание!

Это моральная травма на всю жизнь. И как это не страшно, среди мужчин есть и такие, которые хвастаются своими «победами» в кругу друзей.

Уважай себя! Береги себя. Не стремись заняться сексом в 15 лет. Не растрачивай себя. Помни, что женщина всегда оставляла за собой право определять границу отношений.

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