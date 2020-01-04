Самое важное о работе в Италии из собственного опыта



Аппенинский сапог – это Европа в чистом виде. Неоднородная страна, где много решают эмоции и семейные связи. Эскорт работа в Италии, комфорт, безопасность и заработки напрямую зависят от региона страны. Северные области с богатыми Миланом и Турином очень перспективны, но и конкуренция здесь огромная. Центр – Рим и Флоренция, где всегда много платежеспособных туристов. Южные регионы – глубокая провинция с аграрным уклоном с огромным влиянием полукриминальных структур.

Начну с главного. Если ты ищешь где лучше заработать в этой стране, советую сначала самое надёжное агентство. Его мне по секрету подсказала моя подруга. На отдельной странице предложена работа в Италии для девушек https://escorts.works/vacansii/italy/ это официальный сайт рекомендуемого агентства. Все девочки которые с ним работали остались безумно счастливы.

Клиенты и чего от них ждать

Клиенты итальянской национальности разнородны, а их поведение зависит от места проживания:

Мужчины из Турина, Милана и других городов севера предпочитают деловое общение, точно указывая, как и что хотят получить. Чем южнее локализация, тем больший шанс обмана, мошенничества и других непрятностей. Уже через пару месяцев работы я устала от нарушения личного пространства в общении. Итальянец задаст множество некорректных вопросов, при этом думая, что так и нужно.

Казанова был итальянцем по национальности и любвеобильность местных мужчин никуда не делась. Им присущ здоровый нарциссизм и культ собственной внешности. Естественно, эти качества соседствуют с эгоизмом.

По-моему опыту итальянцы любят долго, жестко и поглубже. При просмотре порно очень гордятся своими соотечественниками. Культ Рокко Сифреди так же глобален, как поклонение великим футболистам. Италия не так богата, как Англия или Франция, поэтому клиент старается выжать максимум из отведенного ему часа. И никогда не уйдет раньше. Популярен и эконом-вариант: быстрый минет без проникновения.

Если у вас жесткий график, то старайтесь не ставить посетителей сразу друг за другом. Работа в Италии эскортом предполагает постоянные опоздания клиентов из-за пробок на дорогах или их долгого самолюбования перед зеркалом.

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Правоохранительные органы

Напрямую с полицией я сталкивалась лишь раз и почти без последствий. Органы правопорядка воюют с сутенерами и уличными бабочками, но отельный сегмент не трогают. Больших проблем нужно ожидать от мафии и мошенников.

Как рекламировать себя

Еще в России я выделила для себя несколько местных интернет-ресурсов, где освещалась работа эскорт. О рекламных сайтах читаем тут.

Я долго жила в отеле, но затем сняла классные апартаменты. Сэкономила на аренде раза в 2.

При составлении анкеты на сайте и рекламе себя любимой сделайте следующее:

Выбери самые сексуальные фото и позы, чтобы у посетителя до пола текли слюни; Работа в Италии в сегменте эскорт лучше всего узнается через реальные отзывы, поэтому изучайте чужой опыт и не повторяйте ошибок; Не экономьте на жилье: квартира должная быть шикарной, а консьерж отсутствовать.

Совершенствуйтесь и точка. Серые мышки ушли в прошлое, теперь Европе нужна похоть в чистом виде.

Криминальные структуры

Коза-ностра, Каморра и прочие господствуют на юге и не суются на север. Проблем от них значительно меньше, чем от кидал и мелких мошенников. Выбирая клиентов, я тщательно смотрела их историю и старалась составить социальный портрет. Включайте мозг, иначе не только не заработаете, но и потеряете ценные вещи или документы. Ну и не забывайте проверить купюры на подлинность.

Выбор региона для работы

Италия была моим домом на протяжении 1,5 лет, а эскорт работа – основным заработком. Главный вывод – неплохую прибыль можно получить не только в мегаполисах севера, но и в других крупных городах страны (Неаполь, Рим), а также в популярных туристических центрах (Венеция, Пиза, Флоренция). В провинцию ехать не советую – это вряд ли поможет разбогатеть.

Главная проблема: в стране очень дорого. Номер в нормальном отеле в Милане, Риме или Турине обойдется не меньше 200 евро в сутки. С учетом дополнительных расходов, вам нужно зарабатывать не меньше 500 евро в день, чтобы просто выйти в плюс.

Страна очень перспективна, что подтверждает растущий спрос на эскорт туры в Италию. Готовьтесь к большим стартовым тратам, вкладывайтесь в рекламу и избегайте мошенников. Ну и не суйтесь южнее Рима.

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