Работа для девушек в Санкт-Петербурге



Соколова Анна



Нет опыта работы или надоела скучная рутина? Хочется что-то поменять в жизни? Есть желание зарабатывать, быть в центре внимания? Надо решиться и попробовать самореализоваться в сфере досуга и развлечений. Это действительно высокооплачиваемая работа для девушек, зарплата здесь на порядок выше, чем где-либо еще.

Работа для девушек в Санкт-Петербурге.

Системная работа для девушек

Надо понимать, что достойную вакансию после колледжа или ВУЗа найти невозможно. Если только у Вас нет связей в государственном аппарате или среди высокопоставленных лиц. Поэтому приходится идти на стандартную работу за минимальную или среднюю зарплату по городу. Для девушек без опыта работа достается в 95% случаев не по специальности. Стаж идет не по профессии, и выбраться в государственной системе посредством карьерной лестницы не получится.

Это прекрасно, когда еще есть возможность устроиться на вакантное место с зарплатой в 15 – 23 тысяч рублей. Завести семью с небогатым парнем. Взять ипотеку под «бешенные» проценты. Перебиваться до зарплаты, влезать в долги, ссориться на нервах. Естественно, что каждый человек заслуживает большего, тем более если ты девушка.

«StarsJob» сразу предлагает площадку для развития и зарабатывания от 5000$ в месяц. Здесь будет масса клиентов:

Успешно развивающих бизнес; Начинающие и матерые политики; Банкиры и финансисты; Представители шоу-бизнеса; Мужчины занимающие руководящие должности; «Золотая» молодежь; Командированные иностранцы.

Девушка приглашает на работу в СПБ.

Таких богатых и видных женихов в обычном офисе или в магазине не найти. Подавляющее большинство наших сотрудниц уже в первый год работы находят подходящую партию и удачно выходят замуж.

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Достойная оплата – молодым девушкам

Женская вакансия подразумевает возраст от 18 до 37 лет и способствует осуществлять желания:

Ездить отдыхать на горнолыжные и морские курорты; Выделять деньги на натуральную косметику; Иметь личный автомобиль, может быть даже личного помощника; Учиться на перспективную специальность в лучших университетах; Питаться в ресторанах, ходить по VIP вечеринкам; Покупать дизайнерскую одежду в Европе и Америке;

Девушки, которые зарабатывают от 300.000 рублей в месяц обладают следующими качествами:

Умеют знакомиться и общаться на тему собеседника;

Флиртуют и обольщают;

Подчеркивают свои сильные стороны;

Ходят на фитнес; Стильно одеваются;

Часто веселятся и улыбаются.

Рейтинг работодателей.





Санкт-Петербург – северная столица России с богатой историей и огромным количеством архитектурных ценностей, но с умеренно-морским климатом. В культурный город увеличивается поток мигрантов ежегодно, но не все могут обустроиться. Проблемы существуют, если необходима работа для девушек в Санкт-Петербурге.

Например, часто девушки ищут работу с информацией или текстом. Но на вакансию редактора с высшим образованием работодатель готов выложить не больше 25 000 руб. Менеджеры зарабатывают на 5-7 тыс. руб. больше.

Сотрудница StarsJob.

Великолепие «Питера» омрачают только его реальные проблемы:

Аренда квартиры от 20 тыс. руб.

Плохо развита транспортная система. Доехать из области в центр можно быстрее, чем с окраины.

Низкие зарплаты. Особенно в бюджетных и гуманитарных сферах.

Жилищный фонд находится в плохом состоянии.

«StarsJob» располагает целым рядом вакансий в Москве и предлагает девушкам из Санкт-Петербурга достойную зарплату от 300 000 рублей, помощь с переездом и бесплатное комфортное проживание за счет организации!

Для большинства Питер все равно остается «российской Венецией» и отдохнуть душой стремятся многие наши сотрудницы. Но основная масса денежных потоков все-таки происходит в столице.

4 выгоды от сотрудничества девушкам с организацией в сфере досуга

Перечислим самое важное:

Выйти замуж за образованного молодого человека. Получить подзарядку от архитектурной красоты. Отдохнуть на природе по-скандинавски. Устроиться на высокооплачиваемую работу в сфере досуга.

Питер расположен недалеко от столицы Финляндии всего в 407 км. Имеет огромное количество мостов (около 350), из них более 20 разводные. Занимает 2-е место по размеру в РФ. А население увеличивается в основном за счет миграции и составляет более 5,5 млн человек.

Показатели в Санкт-Петербурге

Безработица 2,7%.

Средняя зарплата 34 100 руб.

Средняя стоимость квартиры 5,567 млн руб.

Стоимость аренды кв-ры от 31 000 руб.

Разводной мост в Санкт-Петербурге.

К достоинствам города также можно причислить бесконечное количество достопримечательностей, которые стоит увидеть каждому:

Петергоф;Дворцовая площадь. Невский проспект. Река Нева;Васильевский остров. Дворцовый мост. Кронштадт;Летний сад и многое другое.

При обращении в «Stars Job» уже завтра можете начинать зарабатывать. Менеджер поможет подобрать подходящую девушке Санкт-Петербурга вакансию и проведет краткий экскурс. Дерзайте!

Болталка для эскортниц.

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Видео Санкт-Петербурга.



