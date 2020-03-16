Работа для девушек в Санкт-Петербурге.

Работа для девушек в Санкт-ПетербургеСоколова Анна
Нет опыта работы или надоела скучная рутина? Хочется что-то поменять в жизни? Есть желание зарабатывать, быть в центре внимания? Надо решиться и попробовать самореализоваться в сфере досуга и развлечений. Это действительно высокооплачиваемая работа для девушек, зарплата здесь на порядок выше, чем где-либо еще.
Системная работа для девушек
Надо понимать, что достойную вакансию после колледжа или ВУЗа найти невозможно. Если только у Вас нет связей в государственном аппарате или среди высокопоставленных лиц. Поэтому приходится идти на стандартную работу за минимальную или среднюю зарплату по городу. Для девушек без опыта работа достается в 95% случаев не по специальности. Стаж идет не по профессии, и выбраться в государственной системе посредством карьерной лестницы не получится.
Это прекрасно, когда еще есть возможность устроиться на вакантное место с зарплатой в 15 – 23 тысяч рублей. Завести семью с небогатым парнем. Взять ипотеку под «бешенные» проценты. Перебиваться до зарплаты, влезать в долги, ссориться на нервах. Естественно, что каждый человек заслуживает большего, тем более если ты девушка.
«StarsJob» сразу предлагает площадку для развития и зарабатывания от 5000$ в месяц. Здесь будет масса клиентов:
- Успешно развивающих бизнес;
- Начинающие и матерые политики;
- Банкиры и финансисты;
- Представители шоу-бизнеса;
- Мужчины занимающие руководящие должности;
- «Золотая» молодежь;
- Командированные иностранцы.
Таких богатых и видных женихов в обычном офисе или в магазине не найти. Подавляющее большинство наших сотрудниц уже в первый год работы находят подходящую партию и удачно выходят замуж.
Достойная оплата – молодым девушкам
Женская вакансия подразумевает возраст от 18 до 37 лет и способствует осуществлять желания:
- Ездить отдыхать на горнолыжные и морские курорты;
- Выделять деньги на натуральную косметику;
- Иметь личный автомобиль, может быть даже личного помощника;
- Учиться на перспективную специальность в лучших университетах;
- Питаться в ресторанах, ходить по VIP вечеринкам;
- Покупать дизайнерскую одежду в Европе и Америке;
Девушки, которые зарабатывают от 300.000 рублей в месяц обладают следующими качествами:
- Умеют знакомиться и общаться на тему собеседника;
- Флиртуют и обольщают;
- Подчеркивают свои сильные стороны;
- Ходят на фитнес; Стильно одеваются;
- Часто веселятся и улыбаются.
Санкт-Петербург – северная столица России с богатой историей и огромным количеством архитектурных ценностей, но с умеренно-морским климатом. В культурный город увеличивается поток мигрантов ежегодно, но не все могут обустроиться. Проблемы существуют, если необходима работа для девушек в Санкт-Петербурге.
Например, часто девушки ищут работу с информацией или текстом. Но на вакансию редактора с высшим образованием работодатель готов выложить не больше 25 000 руб. Менеджеры зарабатывают на 5-7 тыс. руб. больше.
Великолепие «Питера» омрачают только его реальные проблемы:
- Аренда квартиры от 20 тыс. руб.
- Плохо развита транспортная система. Доехать из области в центр можно быстрее, чем с окраины.
- Низкие зарплаты. Особенно в бюджетных и гуманитарных сферах.
- Жилищный фонд находится в плохом состоянии.
«StarsJob» располагает целым рядом вакансий в Москве и предлагает девушкам из Санкт-Петербурга достойную зарплату от 300 000 рублей, помощь с переездом и бесплатное комфортное проживание за счет организации!
Для большинства Питер все равно остается «российской Венецией» и отдохнуть душой стремятся многие наши сотрудницы. Но основная масса денежных потоков все-таки происходит в столице.
4 выгоды от сотрудничества девушкам с организацией в сфере досуга
Перечислим самое важное:
- Выйти замуж за образованного молодого человека.
- Получить подзарядку от архитектурной красоты.
- Отдохнуть на природе по-скандинавски.
- Устроиться на высокооплачиваемую работу в сфере досуга.
Питер расположен недалеко от столицы Финляндии всего в 407 км. Имеет огромное количество мостов (около 350), из них более 20 разводные. Занимает 2-е место по размеру в РФ. А население увеличивается в основном за счет миграции и составляет более 5,5 млн человек.
Показатели в Санкт-Петербурге
- Безработица 2,7%.
- Средняя зарплата 34 100 руб.
- Средняя стоимость квартиры 5,567 млн руб.
- Стоимость аренды кв-ры от 31 000 руб.
К достоинствам города также можно причислить бесконечное количество достопримечательностей, которые стоит увидеть каждому:
- Петергоф;Дворцовая площадь.
- Невский проспект.
- Река Нева;Васильевский остров.
- Дворцовый мост.
- Кронштадт;Летний сад и многое другое.
При обращении в «Stars Job» уже завтра можете начинать зарабатывать. Менеджер поможет подобрать подходящую девушке Санкт-Петербурга вакансию и проведет краткий экскурс. Дерзайте!
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