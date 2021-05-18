Куколд это подарок для жены, история о моих рогонсцах



Аня Кирилова



Решила поделится историей из личного сексуального опыта чтобы на понятном и простом языке объяснить кто такой куколд. Оказывается есть люди которые не знают значение этого слова. И я подумала что на своем примере объясню лучше лучше любого словаря.

В переводе с английского значение слова слова cuckold подразумевается супруг которому изменяет жена. При этом он может принимать участие в процессе измены и получает удовольствие от этого.

По большому счету в роли рогоносца может быть и муж и жена. Но как показывает практика, чаще всего это мужчина.





Мой первый парень

Отношения с Виталиком продолжались около полугода прежде, чем он меня бросил. Мы много целовались, в этом было столько бешеной страсти, я неоднократно достигала оргазма от его сумасшедших прикосновений и поцелуев.

Я перестала мастурбировать, пока мы встречались. Потому что в этом отпала необходимость я и так постоянно кончала от этих ласк и чувствовала себя удовлетворенной. Да, вот так, без полового акта.

Мы никогда не были раздеты догола. Хотя, неоднократно оставались наедине. Максимум, до которого мы дошли в раздевании — на мне остались только трусики, на нем штаны.

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Это происходило у него дома, он лежал сверху, терся об меня, имитируя половой акт через остатки одежды. Я успела три раза кончить, но продолжала наслаждаться. Мне очень хотелось, чтоб он трахнул наконец-то по-настоящему

Если постоянно кончаю от одного только петтинга с ним. При этом меня захлестывают такие эмоции и страсть! Насколько это будет круче того, что уже есть? В порыве страсти он даже начал стягивать с меня трусики, запустил в них руку, обнаружил там потоп, я сладостно выгнулась, умоляя продолжать.

Но он вдруг резко вскочил с кровати и ушел в ванную…. Я осталась лежать в недоумении. Когда он вернулся, он сказал, чтоб я одевалась. Я была разочарована. А через несколько дней после этого он меня бросил.

Два года спустя...

В моем опыте уже была коллекция мужчин, в городе учебы у меня были отношения с парнем. Несмотря на то, что я получала огромное удовольствие от секса, радостно экспериментировала, получала регулярные физиологические оргазмы – я была как Снежная Королева и не испытывала никаких чувств ко всем мужчинам, которые были у меня за эти 2 года.

Максимум-какие-то мимолетные эмоции и интерес в начале, которые быстро выветривались. Меня это расстраивало, конечно, хотелось гореть от страсти, как это было с моей «магической» любовью.

Я приехала в родной город к родителям на каникулах, на 3 дня, и тут мне позвонил мой Виталик. Спросил, как дела, не против ли я встретиться. На меня нахлынули забытые чувства. Я хотела встретиться. Он пригласил на встречу в дом его брата.

Я пришла в назначенное время. Он, с голым торсом, колол дрова во дворе дома. Высокий, красивый, смуглый, брюнет, с сильными руками и плечами, машущий топором — это выглядело так сексуально. Мне захотелось его прямо там и вся страсть с новой силой захлестнула меня.





Приятная встреча с первым парнем

Увидев меня бросил топор, встретил. Мы сели на веранде. Мы пили какую-то самодельную настойку на спирту, приготовленную его братом. Брат, кстати, тоже был в доме иногда подсаживался к нам, потом уходил.

Настойка была крепкая, но я была настолько возбуждена, что спирт на меня не действовал. Я не пьянела. Его огромные синие глаза на смуглом лице гипнотизировали, и я почти впала в транс, просто наслаждаясь его присутствием. Сначала мы говорили о какой-то фигне насчет учебы, переезда в другой город, бла-бла-бла.

Но вдруг он резко перешел на другую тему:

- Зачем ты это сделала? - спросил Виталик.

- Что сделала? - не поняла я.

- Зачем ты отдалась этому Николаю. Когда мы расстались у меня долго никого не было, а ты слишком быстро нашла мне замену.

- Так ты меня сам бросил или ты забыл? - недоумевающе напомнила ему как мы расстались…

Тему, насчет «бросил», он как-то быстро замял, снова перейдя к обвинениям. Я сидела, слушала этот бред и в очередной раз убеждалась, что он чокнутый. Я не могла понять в чем логика и что он хочет.





Муж куколд это моя судьба

Пока он это все рассказывал, я вспомнила мою первую девушку, которая подглядывала за моим изнасилованием. Меня позабавила странная закономерность:

«Почему те, кого я хочу — отдают меня на растерзание другим людям, а потом подглядывают за моим сексом?

Мало того, подруга подглядывала 1 раз, а этот «магический» извращенец подглядывал в течение 8 месяцев, никак не выдавая и не обнаруживая себя» Я была настолько озадачена, что просто слушала весь этот бред, никак не реагируя и не отвечая.

Хотя, его обвинения не были грубыми и злыми в мой адрес. Скорее, он даже получал удовольствие, рассказывая мне это все, обвиняя лишь для формы.

Когда он закончил, и выжидающе на меня посмотрел, я ответила:

- А не пошел бы ты на хер со своими претензиями? Если тебя это успокоит у меня было намного больше 1 мужчины за эти 2 года! Или тебе нужны интимные подробности всех случаев?

Мой рогоносец завелся от моих измен

Он рассмеялся и предложил опять выпить. Уже стемнело, мне пора было домой, и он пошел меня провожать. До моего дома было минут 15 ходьбы, но мы это расстояние шли минимум 2 часа. Потому что очень скоро на каком-то перекрестке нас захлестнула бешеная страсть, мы неистово целовались, забывая о времени.

На меня опять накатывали оргазмы от одних только поцелуев и прикосновений, я была счастлива. Это было мощнее, чем физиологические истории, я так скучала по этим бешеным ритмом и огнем.

Потом мы немного успокоились, проходили несколько метров и снова набрасывались друг на друга. Лавочки, деревья, какие-то заборы все служило нам постелью. Кое-как, в тумане страсти мы добрались до моего подъезда. Но внутри него опять плотно застряли, не в силах оторваться друг от друга.

Я безумно его хотела, я опять была живая, замороженная Королева. Было понятно, что секс сейчас будет и он сказал, что больше не может, и порвал на мне трусики, бросив ошметки в сторону, расстегнул штаны.

Но тут я потребовала презерватив. Он сказал, что у него нет. В это время в те годы в том районе ночью купить его было не реально. Если бы у него был презерватив я бы вам сегодня рассказала, какой бывает секс с тем, от одних поцелуев которого тебя накрывает оргазмами. Но, увы.

Он прижал меня к стене и начал опять неистово ласкать, я поняла, что сейчас пропаду и не смогу сопротивляться, сдамся без презика. Собрав остатки воли в кулак, я вдруг сказала, что у меня хламидии и со мной без презика нельзя.

Это его остановило, он сначала не совсем поверил, но я добавила реалистичные подробности он прекратил напор. Растерялся, не понимая, что делать дальше. Я перевела дыхание. Мне было страшно, что залечу в эту ночь, если мы не наденем презик.

А нежелательная беременность в 18 лет от парня, который уже 1 раз меня бросил, мне казалось полным идиотизмом. Кстати, советую всем прочитать потрясающие советы из личного опыта девушек что делать если порвался презерватив во время секса!





Возвращение в город

Он ушел. Я, пошатываясь, полностью изможденная, вошла в квартиру. Вся одежда на мне была порвана и измазана травой, пылью, корой деревьев и фиг знает, чем еще. Ее пришлось просто выбросить. Все тело было в синяках и укусах. Моя мама спросила, что со мной произошло. Я ответила, что все ок, меня никто не насиловал, просто мы настолько страстно целовались, что такие последствия.

Мама поверила, но очень странно на меня посмотрела, мне показалось, что даже с завистью. В другом городе меня ждал парень, с которым у меня были отношения, но я не испытывала никакого чувства вины.

Пришлось только отложить отъезд на 1,5 недели, чтобы не объяснять ему, откуда у меня столько следов на теле и подождать, когда все заживет. Через год летом я опять приехала к родителям. Он опять позвонил.

Откуда он каждый раз знал, что я приехала?- загадка. Мы встретились. Но что-то изменилось. Он потерял власть надо мной. Я больше ничего не чувствовала. Он был обычным, странным и уже не особо интересным парнем для меня.

Мы провели вместе часть вечера, страсть не приходила, он провел меня к подъезду, немного задержался, тянул время, но я не загоралась. Я сама свернула разговор и ушла, не было даже поцелуя на прощание.

Муж куколд это подарок для любой жены

У меня было чувство, как будто я одновременно что-то и потеряла, и обрела. Вдруг, с обвинений в моей распущенности и нетерпеливости, он перешел на рассказ о том, что он знает мельчайшие подробности моих отношений и секса с моим первым мужчиной.

По стечению обстоятельств, они с моим любовником жили в 5 минутах ходьбы друг от друга и мой «магический» ревнивец был знаком с племянницей моего любовника. А мой любовник, оказывается, откровенничал с племянницей, посвящая ее в подробности нашего с ним интима.

Не знаю понимал он что значит куколд или нет, но явно был потенциальный муж который будет трахать свою жену с другими мужиками.

Племянница, в свою очередь, рассказывала моему любимому, единственному, кого я реально хотела, все детали того, как, где и сколько меня трахал другой…

Теперь я верю что многие мужья получали удовольствие от того что их жена трахается с другими. Многие мужчины и женщины имеют сексуальные фантазии секс вайф. И не одна семейная пара сейчас практикует куколдинг

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