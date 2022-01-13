Как заниматься сексом втроем с двумя парнями МЖМ



Марина Егорова



Секс втроем вызывает интерес у большого количества людей. Чаще всего эта тема интересна именно мужчинам. Супружеские пары тоже стремятся к смелым экспериментам. В древности практиковали групповые сексуальные отношения. Оргии были неотъемлемой частью жизни и несли мистический смысл.

Ученые не могут достичь единого мнения о полигамности или моногамности людей. Мужчины и женщины одинаково могут иметь или хотеть больше одного партнера. Фантазии на тему группового секса возникают по разным причинам.





Гетеросексуальные пары хотят пригласить третьего участника из-за бисексуальных фантазий одного из партнеров. У мужчин могут быть гомосексуальные наклонности и таким образом воплотить свои мечты.

Иногда человек хочет поучаствовать в оргии с множеством партнеров. Это говорит о том, что он стремится потеряться в толпе и не нести ответственности.

Бывает у человека нехватка внимания и хочется как-то проявить себя. Например, чтобы его ублажали несколько партнеров. В обычной жизни очень много запретов и стереотипов, поэтому кому-то хочется выйти из зоны комфорта.

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Иногда есть желание поменяться ролями. В групповом сексе есть возможность получить удовольствие от доминирования или подчинения. До начала действий нужно обсудить с партнером все важные моменты. Возможно во время акта у кого-то возникнет чувство ревности.

Некоторым мужьям нравится наблюдать как изменяет жена. Ревность может быть как положительным так и отрицательным элементом. Для одних это боль, а для других яркие эмоции. Чтобы избежать переживаний можно заниматься такими действиями с малознакомыми людьми.

Но самые яркие моменты бывают, когда пара эмоционально привязана друг к другу. А третий участник не так важен для них. Опытные пары оговаривают каждое действие заранее. Определяются главные участники и запреты для второстепенных участников.

Заранее нужно оговорить вопрос контрацепции. Большое количество участников несет большую угрозу здоровью. Поэтому гигиена и контрацепция очень важна в этом деле.

Каждый участник должен знать какие методы безопасности должны быть соблюдены при том или ином виде секса. Для фингеринга и фистинга следует использовать латексные и нитриловые перчатки.

Если мужчина один, а женщин несколько, подойдут вагинальные презервативы. К сексуальной практике всегда нужно подходить осознанно и добровольно. Не забывать о своей безопасности и безопасности остальных людей.