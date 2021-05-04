Как я занялась сексом на кухне с соседом пока муж смотрел телевизор



Маргарита Пикиловская



В посте "Про стыд Игорь упомянул про "пару запредельных эпизодов в гостях" нашего с ним секса при моём муже, и в комментариях был упрёк, что мы ни про один из них не рассказали. Мы решили исправить это упущение и изложить всё в подробностях про один такой бесстыдный случай. Наслаждайтесь!

- Ну, что, соседи, устроим пикник у вас на кухне? - спрашиваешь ты, заходя в квартиру с коробкой тёплого шашлыка, застав меня в дверях, когда я собираюсь уходить.

- Конечно! - весело подхватываю я, забыв о своих делах.

Муж лишь выглядывает в коридор из гостиной, где по телевизору идёт "Формула-1", и машет тебе рукой в знак приветствия, а мне кидает, чтобы я его позвала к столу, когда всё будет готово. Уже на кухне вешаюсь тебе на шею, но ты мягко отстраняешь меня.

- Давай, хозяюшка, сообрази нам красивую поляну - сделай салат, - хлопаешь меня по попке и присаживаешься за стол, на котором ждёт своей участи остывающий шашлык.

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Начало измены на кухне

Не смея ослушаться своего Хозяина, достаю из холодильника овощи и зелень и складываю их в мойку, чтобы помыть. Я отвлекаюсь и не замечаю, как ты подходишь сзади. Обнимаешь за талию, прижимая к себе. Хочу повернуться, но ты строго останавливаешь мой порыв:

- Продолжай! Иначе уйду!

Я замираю на миг, когда чувствую твоё тепло на коже. Моя киска тут же набухает от возбуждения. Ты задираешь мою футболку и твои тёплые руки накрывают мою грудь. Мнёшь и сжимаешь её, чувствуя, как под пальцами твердеют соски.

- Чья?

- Твоя!

- Чья блядь?

- Твоя! Только твоя!

И не успеваю я договорить, как мои губы накрывает твой рот. Жадный, горячий, настойчивый. Твёрдый язык хозяйничает в моём нежном ротике. Это так обжигает и заводит, что у меня перехватывает дыхание, а между ножек всё горит огнём.

Я просто забываю про своё основное занятие, и воспользовавшись тем, что ты отвлёкся, опускаю руки и роняю в мойку помытый огурчик в кучу к грязным овощам.

- Течёшь, сучка? - садистким тоном раздаётся сверху.

- Да, - улыбаюсь в ответ и, сообразив, что у меня пустые руки, хватаю первый попавшийся помидор черри и подставляю его под струю воды.

Твоя ладонь ныряет спереди под мою джинсовую юбочку в белые трусики. Пальцы накрывают гладкую киску и чувствуют, какая она мокрая и горячая. Гладишь мои чувствительные складочки, заводя меня всё больше.

Твой взгляд падает в мойку, где ещё полно грязных овощей, и ты строго напоминаешь мне о нашем уговоре:

- Шлюшка, если ты будешь отвлекаться, я уйду. Ты помнишь об этом?

- Да, Хозяин! - выдыхаю я, когда ты одной рукой до боли сжимаешь мой сосок, а другой проникаешь в вагину.

Я даже привстаю на носочках, чтобы два твоих пальца вошли поглубже. Так хочется полностью отдаться этим ощущениям, но нужно мыть эти чёртовы овощи и не дать тебе повода выполнить свою угрозу.

- На чей хуй хочет моя замужняя блядь? - спрашиваешь ты, трахая мою хлюпающую дырочку.

- На твой! - шепчу в ответ.

- Повтори, - спокойно приказываешь мне.

- Я хочу на твой хуй! Я хочу на хозяйский хуй! - тараторю слишком громко для шёпота, но меня уже всю трясёт, особенно когда я чувствую, как к моей попке прижимается твой твёрдый член в штанах.

- Сейчас я разрешу тебе кончить, но при условии - ты будешь повторять это во время оргазма. Поняла? - даёшь мне инструкции, надрачивая мою пиздёнку.

- Да! - выдыхаю я, уже еле держась на дрожащих ногах.

Основанием ладони ты с силой прижимаешь клитор к лобку, а пальцами переходишь на супер быстрый темп.

- Кончай, сучка! - отдаёшь мне команду.





Сначала сделала минет соседу

И в то же мгновение моя вагина ритмично сжимается на твоих пальцах с такой силой, что почти выталкивает их наружу. А я, задыхаясь и захлёбываясь, громким шёпотом повторяю, как заведённая:

- Я хочу на твой хуй! Я хочу на твой хуй! Хочу на твой хуй! И в моей сжатой от напряжения руке лопается помидорка.

- Умница! - хвалишь меня и тут же отправляешь в мой раскрытый от стонов ротик свои пальцы, измазанные моей смазкой. Я с жадностью облизываю и посасываю их, собирая языком свой сок. Мммм! Как вкусно!

- Чего ты хочешь сейчас? - ласково задаёшь вопрос, поглаживая подушечками пальцев мои покрасневшие губы.

- Чтобы выебал! - признаюсь я, на автомате домывая зелень.

- А как же салат? Ты сможешь его нарезать, пока я буду ебать тебя? - подначиваешь ты.

- Конечно, нет! - смеюсь я. - Поранюсь сразу же!

- Сучка, давай попробуем, - предлагаешь ты рисковый эксперимент, и я не смею отказаться.

Поворачиваемся в обнимку от мойки к столешнице, и я быстро раскладываю перед собой большую миску, разделочную доску и нож. И когда я принимаюсь за огурцы, ты приподнимаешь мою юбку, стягиваешь белые трусики на бёдра и, расстегнув свои штаны, просовываешь большой горячий хуй между моих ножек, скользя головкой по гладким губкам.

- Аааах! - выдыхаю я от новой накатившей волны жара к низу живота.

Ты прижимаешь твёрдый ствол к моей пиздёнке, водишь по ней с нажимом. Двигаешься плавно и нежно, без резких толчков так, чтобы я могла нарезать овощи и не пораниться. Куски у меня получаются то тонкие, как бумага, то толщиной в сантиметр, но я не обращаю на это внимание.

Мне хочется только побыстрее закончить с этим салатом.

- Сведи ноги, сучка, - командуешь ты и кладёшь пальцы на мой уже давно набухший клитор.





Я мгновенно подчиняюсь, и мои белые трусики соскальзывают по ножкам на пол. Теперь твой хуй, сжатый между бёдрами, ещё плотнее трётся по моей мокрой и пылающей промежности, пока ты ласкаешь меня рукой.

Я чувствую, как с каждой секундой всё больше напрягаются мышцы всего моего тела, как начинают дрожать ноги, а я теряю внимательность. Но к счастью, я умудрюясь почти всё нарезать и скинуть в миску.

Ты проводишь рельефными краями головки по скользким губкам, останавливаясь у входа в вагину. Мне кажется, что ты сейчас войдёшь в меня, и я замираю на миг, приподнявшись на цыпочках. Но ты снова подаёшься вперёд, и у меня в глазах уже мутнеет от переполняющих эмоций.

- Я кончу! Я щас кончу! - причитаю я, закатывая глаза.

- Не смей! - строго раздаётся над ухом твой голос.

- Всё дорежь сначала, блядь замужняя! Я быстро шинкую зелень, спасая ногти от острого ножа, отправляю её к овощам и с облегчением сообщаю:

- Готово!

- Кончай! Кончааай, дырка ебаная! - рычишь сквозь зубы, активно трахая меня между ножек и надрачивая мой клитор.

- Аа...! - вскрикиваю я в голос, но ты успеваешь зажать мне рот ладонью. Я мычу и извиваюсь в твоих крепких руках, пока меня накрывает одной волной оргазма за другой.

- Что у вас случилось? - раздаётся голос мужа из гостиной на другом конце квартиры. Видимо, гонка в самом разгаре.

- Рита чуть не порезалась, - отзываешься ты, понимая, что я сейчас не в состоянии что-то говорить.

- Аккуратнее там! - переживает за меня Паша.

- Ага! Постараемся! - отвечаешь ему, целуя меня в шею.

Меня уже отпустило, и я сдавленно смеюсь вместе с тобой. Подхватываю с пола свои трусики и, одёрнув джинсовую юбочку, запихиваю их в задний карман. Ты тоже проводишь себя в порядок и споласкиваешь руки, перемазанные нашими соками.

- Осталось заправить и всё, - комментирую я, ставя миску на обеденный стол, и достаю подсолнечное масло.





Ты стоишь рядом со мной бедро к бедру и внимательно наблюдаешь, как я быстро солю, перчу, поливаю маслом и перемешиваю салат. Когда всё готово, я торжественно вскидываю руки и с улыбкой спрашиваю тебя:

- Красота?!

- Ага, неземная, - безучастно откликаешься ты, поворачивая меня лицом к диванчику, а к себе спиной.

- Раком! Быстро! - раздаётся твой приказ, когда я слышу, как скрипит молния на твоих штанах.

И между ножек всё снова загорается, не успев остыть. Мгновенно задираю юбку вверх, наклоняюсь вперёд, оперлась на диванчик одним коленом, и оттопыриваю голую попку тебе навстречу.

Ты же наливаешь в свою ладонь немного масла из бутылки и, отставив её на край столешницы, натираешь им свой большой твёрдый хуй. Промасленными пальцами проводишь по складке между моими ягодицами, уделяя особое внимание анусу. Я замираю от сладкого ожидания - сейчас ты меня выебешь!

Попка сама немного раскрывается, желая скорейшего проникновения. Подставляешь блестящую головку к приветливой дырочке и легко ныряешь в неё. Смотришь сверху, как широкий ствол растягивает розовые стеночки.

Я не могу сдержать стоны, когда начинаешь двигаться во мне. Ты шипишь на меня, чтобы вела себя потише, но я уже ничего не слышу от кайфа. Тебе не остаётся ничего другого, как заткнуть мой рот моими же трусиками, что торчат из кармашка юбки.

Ебёшь быстро и жадно, впиваясь короткими ногтями в моё тело, охваченное жаркой волной. Ты тоже еле сдерживаешь свои стоны, сжав губы. Ведь в моей заднице так узко, горячо и скользко!

Поднимаешь меня за плечи и, держа ладонями за грудь, прижимаешь к себе, не переставая двигаться ни на секунду. Я обнимаю тебя за шею закинутыми назад руками.

- Ты МОЯ! МОЯ блядь! - громко шепчешь прямо в ухо, высоко держа мою голову за подбородок, и смотришь в глаза стальным взглядом.

Трусики, уже пропитанные слюной, заглушают мои стоны, которые рвутся из груди, не сдерживаясь. Вдруг резко вынимаешь свой блестящий от масла хуй и укладываешь меня спиной прямо на обеденный стол, опрокидывая на диванчик миску с салатом, а на пол коробку с шашлыком.

Одним рывком задираешь мои ножки и, держа их обе рукой за тонкие лодыжки, снова залетаешь в мою задницу. От силы первого же толчка стол со скрежетом отъезжает по полу к стене. Я хватаюсь за его края, чтобы не слететь, когда долбишь меня, как отбойный молоток.

Мебель оказывается на удивление крепкой - не скрипит и не качается, стойко выдерживая мой вес и твой напор.

- Что там опять? - слышу выкрик мужа, плохо различимый сквозь мокрые шлепки тела о тело.

Видимо, чтобы он оторвался от гонки по телеку, на кухне должно что-то взорваться.

- Нормально всё! - рявкаешь ему в ответ, раздражаясь, что отвлекает именно сейчас.

Хотя даже его появление на кухне не смогло бы оторвать тебя от моей задницы, я уверена! Стискиваю зубами свой импровизированный кляп - хочется кричать в голос, отзываясь на каждую фрикцию.

Ты разъёбываешь мою блядскую жопу на обеденном столе средь бела дня, пока мой муженёк пялится в телек в гостиной! От одной этой мысли у меня затуманивается сознание, и я готова кончить сию минуту! Вот подтягиваешь меня на край и частишь своим хуем ещё быстрее.

Резко прижимаешь к себе, натягивая мою попку на свой ствол до последнего миллиметра, и я чувствую, как он пульсирует, заполняя меня горячей спермой под аккомпанемент твоего победного рыка. РРРР!

В тот же миг оргазм накрывает меня с такой силой, что я выгибаюсь на столе дугой, словно меня ударило током в 220В, остервенело мыча в свою белую тряпочку. А ты в это время крепко держишь меня сильными руками и наблюдаешь, как над твоим хуем в моей разъёбанной жопе ритмично сжимается вагина, выделяя очередную порцию сока. ЫЫЫЫААААА!!!

Медленно вынимаешь свой член, и тут же из ещё раскрытой дырки обильно сочится белая сперма, звонко шлёпая об пол.

- Какая же ты охуенная, шлюха моя ебливая! - хвалишь меня и, вынув мокрый комок из моего ротика, жадно целуешь.

Придя в себя, оцениваем понесённый урон: миска удачно упала на диванчике набок, высыпав немного салата, а коробка с шашлыком приземлилась на пол на крышку, потеряв один кусочек.

Перекладываешь мясо на тарелку и отправляешь его в микроволновку. Я же тем временем собираю в миску овощи и быстро вытираю следы "преступления". Теперь больше ничто не напоминает о грязной ебле, которая здесь только что была.

На столе дымится шашлык, рядом стоит аппетитный салат. Едим, пьём, смеёмся. Обычный дружеский обед втроём. Спасибо, дорогой, что зашёл!



