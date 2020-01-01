Как я работала эскортницей в Киеве, коротко о главном



Сейчас огромной популярностью пользуется эскорт работа в Украине, ведь девочки стремятся обеспечить для себя старт на дальнейшую благополучную жизнь. Однако подводных камней в этой стране достаточно много. Мне лично пришлось работать в эскорте Киева, поэтому могу рассказать о разных событиях, причем среди них есть как положительные, так, и крайне негативные. Стоит заранее узнать об особенностях работы в эскорте Киева, чтобы разобраться в путях отступления в чрезвычайных ситуациях.

Нелегкий труд для неподготовленных

Я с уверенностью сообщаю, что салоны в большинстве случаев работают примерно по 60 90 долларов за час. Однако девочки получают только 40, а то и 30 от реальной оплаты за нелегкий труд. Эскорт работа в Киеве требует наличия адекватного сутенера, все они требуют ежедневную оплату за квартиру, что очень возмущает девочек. В принципе, заработать реальные средства там вполне возможно, но потрудиться придется на славу. Зато потом легкая жизнь точно обеспечена! Имеются салоны, которые работают по высоким ценам, они доходят и до 300 баксов, но и требования там сродни элитным. Молодые девочки и дамы постарше должны выглядеть поистине идеально.

Сутенеры набирают только красоток, с соответствующим набором, куда входят:

вставные или идеально ровные и белые зубы; длинные, красивые волосы; силиконовые губки и другие части тела; ровный загар; брендовые шмотки.

Без этого набора эскорт работа Киева в крутом салоне невозможно. Есть вариант устроиться к такому сутенеру и без денег, он оденет, обует, проведет полный тюнинг и заставит отрабатывать долги. Но зарабатывать девочка станет намного больше, чем в дешевых заведениях, поэтому и отдаст долг быстро, а затем станет трудиться себе во благо.

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Немного об отношениях и ментах

Работа в эскорте в Украине заставляет подготовиться ко всем неурядицам в дальнейшей жизни, ведь отношение сутенеров там, мягко сказать, не слишком романтичное… Девушки там должны работать в любых условиях и всегда, но именно это и способствует отличному заработку. Да, пусть и разбудят среди ночи, но зато могут организовать встречу с выгодным клиентом!

Стоит отдельно сказать о штрафах, ведь мне их пришлось платить с лихвой, пока не научилась соблюдать правила:

вышла к клиенту без макияжа штраф 30 баксов; отказалась обслуживать пьяного, обдолбанного или неадекватного штраф 500$; дала номер мобильного штраф на усмотрение сутенера, а то и шлепок по лицу.

Короче, штрафы за все и везде. Ну а при работе на базе даже нет возможности в магазин выйти или заказать еду, благо, такое обслуживание бывает не часто.

Кстати, менты могут замести в любую минуту, а сутенеры даже не почешутся ради спасения дамы, на защиту не встанут. И это, несмотря на многочисленные уверения, что у них там все схвачено. Может, преследуются профилактические цели? Если девушка ведет себя адекватно, не пьяная, нормальная, то обычно составляют протокол и отпускают. Только не стоит давать стражам порядка взятки, они будут смеяться и вести себя по-хамски. Лучше подождать и вернуться на базу. Короче, эскорт туры в Украине могут принести массу новых и интересных впечатлений!

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Клиенты – бывают разные

Хочу сказать, что клиенты в Украине реально разные. Чем выше стоимость девушки, тем лучше клиент. Ну а при низкой цене он даже таймер не забудет завести, чтобы ни дай бог за лишнюю минутку не платить. Из плюсов стоит отметить, что армяне и все их родственники практически отсутствуют, что дает девочкам массу преимуществ.

Во времена моей работы сталкивалась со многими иностранцами, но сейчас, думаю, их почти нет на улицах Украины по причине нелегкой ситуации в стране. Хотя, кто знает…

Особенности криминальной ситуации

Я хочу сказать всем девочкам, которые находятся в поисках эскорт вакансий Украины, что на салоны часто совершаются налеты. Это очень неприятно… Происходит это таким образом:

Диспетчер договаривается с клиентом, сообщает, что нужно его встретить. Девочки выходят, заходит мужчина с оружием и начинает всех запугивать и разгонять. Все собираются в комнате, а потом заваливают еще несколько человек и чистят всю квартиру. Они забирают: телефоны, планшеты, ноуты, драгоценности, дорогие предметы обихода, короче, не гнушаются ни чем. Также уходят все денежные средства из кассы. Обычно налеты происходят в ночное время, когда касса действительно полна.

Кстати, эти дикари переписывают у всех номера телефонов родителей и близких родственников, снимают девчонок на камеру. По прошествии времени вымогатели начинают названивать и требовать оплату, чтобы не позвонить папе и маме. Ну а девочки, в основной массе, боятся, что родителей удар хватит, и отдают кровно заработанные.

Я научилась на горьком опыте правильному поведению. Нужно сразу поставить сутенера в известность, что на базе я буду работать только до полуночи, а потом меня нет и искать не стоит. Только в этом случае можно не нарваться на налет и обезопасить свои сбережения.

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Девушки – проказницы

В основной массе эскорт вакансии Киева ищут приезжие девчонки в поисках хорошей жизни. Они повально прибывают из-за границы, можно часто встретить очаровательных красавиц. Ну а местных здесь не так много, в основной массе они являются индивидуалками. Также существует нечто типа Ленинградского шоссе, но мне об этом ничего неизвестно, ни по поводу стоимости, ни по поводу вообще жизни в целом.

Индивидуалки и условия

После всех пережитых сутенеров я работала индивидуалкой, поэтому в курсе всех заморочек. Нам следует обязательно организовать квартиру с посуточной оплатой и респектабельным внешним видом для обслуживания хороших клиентов. Мне приходилось работать по 150 долларов за час, плюс-минус, в течение 2 – 4 часов, что достаточно неплохо. Однако требуется вкладываться в рекламу, размещаться на разных сайтах.

Стоит позаботиться и о шикарных фотографиях, видеозаписях, тогда клиенты пойдут повально. Кстати, клиенты посещают что салоны, что индивидуалок, совершенно одинаково. Им все равно, разве что сильно девочка понравится, тогда будут ходить к ней часто.

Я хочу сказать, что желательно перед встречей пробить клиента, посидеть на форумах, но не стоит слишком верить информации. Работа в эскорте Украины по отзывам может быть ужасной и отвратительной, также как и клиенты. Но на самом деле мужчина может оказаться, весьма, положительным, щедрым и культурным, уважительно будет относиться к даме. Лично у меня такой опыт был.

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Тайны работы с клиентами

Много приходилось читать про работу в эскорте Киева и отзывы, впечатление осталось неоднозначное. Могу рассказать о некоторых тайнах и секретах работы с клиентам на собственном опыте.

Прошло пару лет, как я не работаю в эскорте, но во внешности ничего не изменилось. Я так и осталась натуральной, без силикона (кстати, это очень ценится клиентами), у меня длинные ухоженные волосы, собственные ресницы, отличный маникюр и прекрасная фигура благодаря спортзалу. Кстати, на диетах сидеть не приходится, от природы все в норме, но это кому как. Я сама довела свою внешность до ума и не жалею об этом.

При работе индивидуалкой приходилось много читать о политике, спорте (причем разном), автомобилях и рыбалке, в общем, об истинно мужских увлечениях. Клиенты были в восторге, возвращались ко мне снова и снова, ведь можно было, и побеседовать на равных.

Каждый из них у меня был “особенным”, “не таким как все”, всеми восхищалась, говорила “как мне повезло!”, “ты уже уходишь?” и другие заморочки. Главное не переусердствовать в похвалах, для этого у мужиков есть свои жены и девушки. Кстати, как бы он не выспрашивал, никогда нельзя рассказывать о проблемах. У меня всегда все круто и весело, работаю редко и, предпочтительно, с тобой. Нужно платить за обучение, копить деньги на открытие бизнеса… Каждому врала, что есть сутенер, который может встать на мою защиту, так безопасней и надежней.

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С ментами…

Стражи порядка довольно уважительно относятся к индивидуалкам, в сравнении с девочками из салона. Иногда им даже платить не приходится, смотря, кто попался. Но в среднем оплата составляет около 300 долларов в месяц, что не страшно, ведь зарабатывать можно достаточно много, да и подарки получать никто не запрещает. Главное соглашаться не все условия, нормально общаться с ментами, тогда и они пойдут на уступки, попросят оплатить бензин, к примеру, и все на этом. В участок не возят, чрезмерно не требуют. Можно и поплакаться, что денег на учебу нет, работаю пару раз в месяц, а анкеты привлекают постоянных клиентов. Беспредел отсутствует, поэтому, бывает все в полном ажуре.