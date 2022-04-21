Как возбудиться девушке самой за 5 минут



Алиса Медведева



Иногда нет времени на долгую прелюдию, поэтому секс получается стремительным и быстрым. Однако в таком случае у женщины, как правило, мало шансов на достижение желанного оргазма. То же касается и мастурбации – если время поджимает, то нужно все делать быстро, а для этого необходимо как можно скорее возбудиться, что может быть сложно. Что же делать?

На этой странице в первую очередь мы рассмотрим проверенные варианты с помощью которых можно быстро возбудиться девушке самой. Здесь перечислены из личного опыта в сексуальных играх плюс отзывы знакомых мужчин и женщин которые получали удовольствие и поделились этим со мной.

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7 лучших способов возбудиться женщине

Конечно, можно попробовать настроиться эмоционально – представить возбуждающие сцены в уме или быстренько пролистать порножурнал. Но такой подход не всегда приносит положительный результат.

Если времени катастрофически мало, не стоит терять его на то, чтобы пытаться поймать нужный настрой. Лучше действовать прямо, упирая на физиологические реакции женского тела.

No: 1

Самый простой и недорогой способ сильно возбудиться – использовать интимную смазку с возбуждающим эффектом. Ждать не надо – следует нанести лубрикант на клитор, половые губы и вход во влагалище сразу же, как только пришла мысль заниматься сексом.

За счет компонентов смазки половые органы набухнут, и станут более чувствительными – и оргазм наступит уже после нескольких фрикций.

No: 2

Ярче всего на эротическую стимуляцию реагирует клитор. Так что для быстрого возбуждения стоит ласкать именно это маленький орган. Безусловно, потеребить клитор можно просто пальцами, однако от таких ласк сексуальное желание может нарастать слишком плавно и медленно.

Лучше приложить к эрогенному органу вакуумный стимулятор – тогда все чувствительные точки и эрогенные зоны на клиторе окажутся вовлечены в работу, и возбуждение появится практически мгновенно.

No: 3

Еще отличный вариант возбуждения женщины – насадка-бабочка. Вибрирующий приборчик маленького размера фиксируется на теле женщины в интимной зоне с помощью прочных ремешков. А это значит, что можно пренебречь предварительными ласками и незамедлительно приступить к половому акту.

Насадка будет непрерывно вибрировать, приближая женщину к сладостному оргазму!

No: 4

Вакуумная помпа – спасение для женщин, которым сложно достичь сексуального возбуждения от обычных ласк. Колбочку помпы нужно поднести к клитору и плотно прижать. Затем из колбы следует откачать воздух с помощью встроенного насоса или резиновой груши.

За счет вакуума, который образуется внутри колбы, клитор набухнет и станет мега чувствительным. А можно выбрать вариант с большой колбой – для всей промежности.

No: 5

Стимуляция точки G, которая находится на передней стенке вагины рядом со входом, способна вызвать мощную волну женского возбуждения, что приведет к умопомрачительному оргазму. Для эротического воздействия на эту зону создаются специальные секс-игрушки.

Отличный вариант – вибратор с изогнутой головкой. Девайс нужно ввести во влагалище и запустить вибрацию. Головка фаллоса будет активно стимулировать точку G, даря женщине море чувственного наслаждения.

No: 6

У некоторых девушек соски отличаются гиперчувствительностью. В этом случае достичь бурного возбуждения совсем просто. Нужно купить в секс-шопе зажимы для сосков и прямо перед мастурбацией или сексом закрепить их на груди.

No: 7

Любительницам нежной стимуляции подойдут зажимы со слабой фиксации. Но если женщина любит садо-мазо, тогда стоит выбрать крепкие модели с цепочкой, за которую можно дергать, создавая легкие болезненные ощущения.





Как девушке возбудить себя самой

Иногда женщина буквально вынуждена искать способы быстро возбудиться только потому, что партнер не может продержаться в постели дольше двух-трех минут.

Но эту мужскую проблему можно решить с помощью эрекционного кольца, а также крема-пролонгатора. И тогда можно будет чередовать быстрый спонтанный секс с долгими сексуальными марафонами.

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