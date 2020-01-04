Как работа в эскорте помогла мне погасить кредит в банке за две недели



Маша Потапова



Привет всем. Совсем недавно я оказалась в сложном финансовом положении. Честно сказать, не верила что удастся выбраться из него. Мне срочно понадобилось погасить долг по кредиту в банке. Для этого требовалось найти 300000 рублей в течение месяца. В течение недели я всячески пыталась найти необходимую сумму. У знакомых не оказалось таких денег, как заработать девушке такую огромную сумму, не представляла. В тот момент когда мне казалось что ситуация безнадёжна, неожиданно позвонила одна моя давняя знакомая, по имени Вика. Со слов подруги она только приехала, до этого две недели работала за границей и предложила встретиться.

Через пару часов мы уже сидели с ней и болтали в одной из кафе в центре города. Вика была довольна и отлично выглядела. Ещё бы... Она призналась по секрету, что в этот раз заработала 15000$ за пару недель! Мне с трудом в это верилось, но я знаю свою подругу с детства, она бы мне врала. Кроме того, неоспоримым подтверждением её слов стояла новенькая Audi A6 которою она вчера приобрела в автосалоне. Признаюсь честно, меня впечатлила эта новость.

Воспоминания о моих предыдущих попытках найти работу

Мы продолжали сидеть болтать и пить кофе, но меня не покидала мысль сколько Вика заработала денег. Ведь этого мне бы с головой хватило, чтобы погасить мою задолженность в Сбербанке. При этом, я понимала что подружка работает за рубежом эскортницей предоставляя эскорт услуги. Как то раз, она делилась со мной сайтом одного работодателя с которым она лично много раз сотрудничала.

Открыв официальный сайт рекомендуемого подругой агентства, увидела что там предложена работа в эскорте www.rabotaescort.com и много другой полезной информации. К сожалению, мне не удалось пройти отборочный кастинг, мне отказали. Данный работодатель сопроводит строгий отбор потому что они ищут девушек на работу элитной проституткой. После чего я немного тогда расстроилось и приостановила попытки устроится на работу в эскорте.

Чтобы зарабатывать, иногда приходится жертвовать амбициями

В сложившийся ситуации у меня не оставалось выбора, мне срочно надо найти высокооплачиваемую работу для девушки без опыта и образования. На одном известном среди девочек блоге «Шпаргалка эскортницы» я нашла очень интересную категорию. В которой была перечислена вся самая высокооплачиваемая работа для девушек https://shpargalka.work/rabota/в России и за границей. Информация которую там прочитала, очень мне помогла.

Я неожиданно поняла что в первую очередь необходимо определится в какой сфере деятельности мне подходит трудоустройство. Изучив всю информацию в категории я поняла что мне нужна работа в эскорте. Я так замечталась, что не заметила когда Вика начала показывать мне свои фотографии из тура. В этот раз она работала в Париже. По моей просьбе она прислала несколько фотографий которые она сделала во время прогулок по городу.

Подруга в эскорт туре в Париже

Работа в эскорте это своеобразный секс туризм

Прогулки во Франции

Безусловно, это красивые фотографии, мне очень нравится этот город. Хотя мне никогда не приходилось там бывать. Но следующая меня не просто поразила, а убила на повал.

Вика у Эйфелевой башни

Здесь Вика на прогулке возле Эйфелевой башни. А посетить Париж и увидеть башню, это моя мечта с детства.

Как заработать деньги девушке...

Во время просмотра Instagram мой подруги, поймала себя на мысли что работа в эскорте, не только способ заработка. Ведь это невероятная возможность посещать лучшие страны мира. При этом знакомится и общаться с интересными людьми. Эти факторы стали ключевыми в принятии мной положительного решения. Я перебила Вику, сказала ей что хочу работать проституткой. Она чуть не поперхнулась кофе услышав мои слова. Подружка призналась, что не ожидала что я когда-то на это соглашусь.

Тем не менее, мне пришлось обратиться к ней за помощью. Иначе мне не решить мою проблему как погасить кредит в банке. Виктория отнеслась с пониманием и согласилась мне помочь. Для меня это было очень важно. Так как она опытная эскортница и может дать крайне важные советы. Потому что, как известно что многие девушки ищущие работу в эскорте попадают к недобросовестным агентам. В блоге Шпаргалка, о котором я писала выше, есть отдельная рубрика "грабли". В которой находятся реальные истории девочек о плохом опыте работы. Другими словами раздел где перечислены самые опасные сутенеры.

Мы не стали начинать этот разговор в кафе. И договорились встретиться этим же вечером дома у меня дома.

С чего начать работать в эскорте и не попасть в неприятности

Подруга, как обычно, пунктуально явилась ровно в 20:00, как и договаривались. Не стану читателей томить подробностями нашей беседы, напишу только самое важное. Первый же, её вопрос: в какой стране мне хотелось бы найти работу? Поставил меня в тупик. Сперва я ответила что это не важно. Для меня главное заработать необходимую сумму, чтобы закрыть кредит в банке. Но как оказалось, это весьма важная деталь. На первый взгляд работа в сфере эскорта вся одинакова, по большому счёту — проституция обычная. Но как оказалось, разница есть и весьма существенная. Чтобы мне проще было понять, Подруга разделила условно работу в эскорте на две условные категории.

Эскорт в Москве (Киеве). Работа за границей.

Как оказалось существенная разница оказалась прежде всего в двух отличиях. Первое: последние несколько лет работа в эскорт услугах Москвы, СПб, Киева и других городов, стала менее выгодна. К примеру: в 2010 году элитные проститутки Москвы зарабатывали минимум 200$ в час. Кроме этого, не редко встречались индивидуалки по цене: 250,300,400$ за час. Иногда доход эскортниц доходил до 800$ за 60 минут. К сожалению после 2014 года, экономическая ситуация в странах СНГ резко изменилась в худшую сторону. Теперь в среднем, работа эскортницей в Москве приносит около 8000 рублей в час.

Работа в Москве для девушек имеет плюсы и минусы

Второе отличие. Работа за границей для девушек из России и Украины более конфиденциальна. Практически отсутствует риск что родные и близкие могут узнать чем ты занимаешься. К примеру самая распространённая неприятность в которую можно пасть если работать в Москве, это задержание полицией. Формально, наказание за проституцию в России — административная ответственность согласно 6.11 КоАП РФ. Наказание которой предусматривает от 1000 до 2000 рублей.

На первый взгляд, ничего страшного. Но со слов опытных эскортниц, оперативники не редко угрожают отослать родителям по месту проживания протокол о проституции. Таким образом, пытаются манипулировать девочками в собственных целях. К примеру, сотрудничать с ними сливать информацию и/или платить ежемесячно за «крышу».

Лично для меня категорически важно чтобы работа проституткой была моей тайной о которой известно лишь мне. Остальные варианты мне даже страшно представить.

По этому, непосредственно мне подошёл больше эскорт за границей.

Как девушке найти работу без проблем

Второй шаг который следует после того как определилась со страной, это найти подходящие эскорт вакансии. Мне казалось, с этим не должно быть сложностей от слова совсем! Ведь стоит лишь ввести в поисковую строку Google или Yandex «работа в эскорте», и получишь множество предложений. Но Вика, сказала что подобный метод устроится на работу в эскорте довольно рискован. Подруга объяснила подруга, 70% объявлений на сайтах потенциально опасны. Если искать предложение наугад, большая вероятность связаться с опасным работодателем.

Со слов подруги, все кому нужна высокооплачиваемая работа для девушек, ищут её на комсомолке. Позже она прислала ссылку на рекомендуемые сайт komsomolka.work. Там действительно много разных объявлений в которых требуются девушки на работу в сфере досуга.

Учитесь на чужих ошибках

Чтобы понять степень потенциально риска, Вика посоветовала почитать рубрику «грабли» в блоге «Шпаргалка эскортницы». В котором девочки делятся своим негативным опытом сотрудничества с опасными эскорт агентствами. Другими словами, там перечислены самые неадекватные сутенеры. Я послушала её совет, и после прочитанного поняла что работа эскорт моделью надо только проваренным агентством.

Пришлось согласиться с доводами знакомой, почему категорически нельзя искать вакансии для девушек в сфере досуга наугад. С логическими аргументами Вики, спорить сложно и глупо. К тому же, я не враг себе, чтобы рисковать собственной безопасностью. По этому, пришла к пониманию, что надо искать варианты только в проверенных местах.

На сколько полезны отзывы о работе в эскорте

После этого решила что осталось дело за малым: найти проверенное эскорт агентство. Первая мысль посетившая мою головушку — нужны отзывы о работе в эскорте, от девушек которые ранее работали. Которые в свою очередь отыскать не так уж сложно. Ведь я перед этим встречала форум для эскортниц, на котором девочки делятся собственным опытом. А так же, дают советы тем кто впервые хочет работать в эскорте.

И снова я глубоко заблуждалась. Как оказалось в 99% случаев отзывы эскорт агентств это самореклама самих агентов под видом девочек. А каждый форум для проституток созданы агентствами чтобы пиарить свои конторы, и оговаривать конкурентов. В то время как реальным девочкам абсолютно нет логического смысла делится проверенным местом. Потому что, этим она создаёт сама себе конкуренцию. До конца я поняла почему невыгодно делится со всеми подряд проверенным агентом, после первого тура.

К примеру, вот видео из рассказа девочки о её работе в Бахрейне.

История девочки о работе в Бахрейне

Меня больше всего поразило что это агентство посоветовала её подруга. Полностью историю можно прочитать в записи блога по ссылке.

Универсальное решение как найти проверенные эскорт вакансии каждой девушке

Лично мне повезло что у меня есть такая подруга как Вика. Которая помогла мне и подсказала испытанное на себе агентство. К сожалению, не у всех бывают такие подруги. Часто даже знакомые в реальной жизни девочки намерено советуют опасных работодателей. К счастью, недавно появился новый способ как найти проверенную работу в эскорте девушке без особых усилий. Для этого надо выбирать из предложений которые находиться на «ферме» блога «Шпаргалка эскортницы».

Более детально об этом методе можно детально прочитать https://shpargalka.work/rabota/eskort/ в статье блога. Там детально изложен простой и гениальный принцип по которому добавлены объявления на ферму.

В конечном итоге я съездила в тур в котором заработала необходимую сумму чтобы погасить кредит. Даже лишние деньги остались. С тех пор работа за границей в эскорте стала моим источником дохода который не доставляет проблем. Секрет успешного заработка в том, что я следую советам которыми поделилась Вика. А так же, много полезных знаний получила на шпаргалке. В частности по вопросам личной безопасности и конфиденциальности. Уверена, если ты будешь идти по этим же стопам, тебя так же ожидают только приятные моменты в жизни, без лишних огорчений.