Как понять что ты кончила во время секса



Анна Орлова



Как распознать экстаз настоящий от той банальной театральщины, которую порой устраивают представительницы слабого пола в постели? Как часто женщины оргазм имитируют его и для чего они это делают вообще? Как вы уже поняли, речь пойдет именно о женской кульминации…

На самом деле сделать точный вывод бывает сложно даже опытным и с огромным опытом в интимной жизни людям. Чего уж говорить. недавно нашла обсуждение известном женском форуме где опытные участницы дают потрясающие советы https://kievgirl.club/community/sex/kak-ponyat-chto-ty-konchila/ чтобы можно было понять что девушка кончила!

Как понять что ты кончила

Почему в этом надо понимать?

Да потому что мужчине «сыграть» оргазм просто невозможно – разрядка либо наступает, либо нет.

Начнем с того, что большинство девушек «подделывают» оргазм из чисто гуманистических соображений, дабы не дать своему партнеру хоть на мгновение усомниться в том, что в сексе он – самый настоящий мачо.

Но вот вопрос – на какие хитрости идут эти милые создания – девушки для того, чтобы мужчины всегда чувствовали себя на высоте? Итак, давайте поговорим о подделках, а также о том, как узнать что она имитировала оргазмы.

Один из признаков имитации это команда «голос»

Одна из самых распространенных симуляций, а по совместительству и женских ошибок – это нарочито громкие крики и стоны. Женщина, которая ждет приближения оргазма, конечно же, может издавать сладостные вздохи, но даже самая безбашенная мадам, пожалуй, не станет орать от наслаждения на весь микрорайон.

Как распознать оргазм любимой по дыханию. Если она действительно в состоянии кульминации, тогда её дыхание:

Шумно; Сбивчиво; Глубоко;

Поэтому, если вы задались вопросом, как распознать оргазм у своей подруги, просто прислушайтесь к ее дыханию.





Как распознать оргазм девушки. Неопровержимые доказательства

А как распознать оргазм у девушки, которая и в жизни-то ведет себя достаточно скромно и несколько скованно? Тогда вам в помощь целый набор четко описанных в «умной» медицинской литературе физиологических признаков.

Например, на пике своего возбуждения женщина широко открывает глаза, резко запрокидывает назад голову и выгибает шею.

Как узнать по половым органам. Достучаться до небес

Самый верный признак того, что ваша партнерша испытала оргазм – это, пусть и мимолетное, но достаточно явственное сокращение стенок влагалища. И тут уж притворяйся-не притворяйся, а вывести актрису на чистую воду не составит труда.

Правда, если в тот момент вы сами, уважаемый мужчина, не закончили дела сексуальные. Потому как достаточно сложно, кончая самому, следить за ощущениями партнерши.

Подводя итог всему вышесказанному, хотелось бы дать еще один совет!

Присмотритесь к своей партнерше. Если как только завершится половой акт, она пулей летит в ванную комнату или, того хуже, молча отправляется на балкон покурить. Тогда вероятнее всего, истинного удовольствия ваша дама так и не получила.

И тут стоит задуматься – возможно, вы что-то сделали не так?



