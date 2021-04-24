Как делать минет







Есть одна чудесная женщина на просторах instagram, которую знает уже весь мой чат, так как отбиваем ладонями лица мы все вместе. Запускает свои марафоны, даже "книга" есть в наличии, а ещё она регулярно отвечает на вопросы своих подписчиц, которые совершенно не видят противоречий в её текстах.

Из самого простого: "Я всегда любила делать минет, сколько себя помню!"

Следующий слайд: "Даже не понимаю, почему я раньше не научилась как сосать член у парня".

И вот так у неё очень часто. Но я сегодня буду гореть жопой с отдельных двух её утверждений.

Не любишь минет — не любишь мужчину. Там ещё несколько причин было, но вот эта прям резанула. Дальше она писала о том, мол, если любишь своего благоверного, то и облизывать его должна быть готова везде и 24/7 и никак иначе!





Ну ебушки воробушки! Серьезно? Охуеть, конечно, показатель любви к человеку! Все, мальчишки и девчонки, минетами любовь срочно всем мерить! А наоборот это работает вообще? Ну там минет без любви, например? Или стрелочка не поворачивается никак?

А, точно, забыла, это ж для того, чтоб продать свой курс с личными уроками "мощного отсоса". А, чтоб продать, надо, чтоб купить должны были. А что делать для этого?

Правильно, писать о том, что вы без этого жить не сможете, и вообще без минета унылый секс .

Ммм, обожаю комплексы от горе-блогеров. И её совершенно не волнует, что без члена во рту любовь бывает, что можно действительно просто не любить это делать.

Ну знаете, я вот не люблю манную кашу. И не люблю я её не потому, что не люблю каши, или у меня какие-то проблемы именно с манкой, а просто потому что. Меня всегда удивляло, что такая простая причина многими просто отвергается.

2. Второе утверждение не менее прекрасно. "Раскрыть себя полностью как женщину, свою сексуальность и реализовать все свои желания можно только лишь в длительных отношениях" (орфография автора сохранена).

Ну тут вообще пиздец, другого слова у меня и нет. А длительные это насколько вообще? Ну с какой цифры считается? Год это мало или много, а три? А два с половиной? А пять? А что если для меня лично пять это мало, а для нашей гуру много? Кто устанавливает рамки? Я или инстаблогиня? Тут как бы ни хуя не понятно, и ни хуя не интересно.

Почему вообще какая-то пизда с горы будет тут мне указывать, что вот нещитово все, НЕ СЧИТАЕТСЯ! А вот длительные отношения да, там по-настоящему всё. Здравый смысл? Не, не слышала. Ваша сексуальность с длительностью ваших отношений не связана вот совсем. Вот никак. Просто потому что это про другое в принципе.

Но зачем об этом знать и говорить? Зачем думать о том, что твоя аудитория благодаря твоим советам заимеет личные комплексы? И ведь это всё преподаётся не как личный опыт, а как ПРАВИЛЬНО ЗАНИМАТЬСЯ СЕКСОМ!

Я действительно уже лоб отбила весь, читая это говно. Секс-блогер, блэт. Я вообще не представляю, как можно настолько не думать тем, что у тебя в черепной коробке, когда ты пытаешься так кому-то "помочь". Как вы понимаете, помощи тут ноль целых ноль десятых, а вот вреда гораздо больше.

В общем, жопа горит так, что в Питере солнечно. Меня до ужаса раздражают различные техники минета. Особенно раздражают курсы минета, как ни странно.

Недавно в очередной раз натолкнулась на такие посты у коллег по цеху. Мол, соси так и так, языком вот здесь, а вот этого не делай ни в коем случае.

Причем этот ваш ни коей случай не относится к той же технике безопасности, например. То есть не делай просто потому, что я так тут у себя написал(а). А люди и рады верить. Гайды читаются и продаются, что уж говорить про всякие тренинги. Минеты крутятся, лавеха мутится, ага.





Приведу вам несколько личных примеров. Каждый про разного партнёра соответственно.

1. Любил горловой минет с проглотом (в противовес утверждениям, что самая чувствительная часть члена - это его головка). И кайфовал не из-за красоты происходящего или по своим каким-то моральным причинам, а ему действительно физически так больше нравилось.

2. Нравились покусывания. Причем не такие, чтоб лайт, а я прям кусала. И за уздечку, и за головку, и за сам ствол пениса. Ну что, выкусили те, кто говорил, что так нельзя делать никогда? (Как иронично тут звучит слово "выкусили").

3. Не любил минет. Ну не нравился ему отсос вообще. Такое тоже бывает, и дело не в девушке, а в том, что парню может действительно не нравится практика такая.

4. Только агрессивный вакуум. Щеки у меня тогда уставали немыслимо, скажу я вам. Но там пониженная чувствительность, так что только таким образом я могла заниматься с ним оральным сексом и довести до оргазма!

5. Кайфовал, когда член был между зубами и щекой, да так, чтоб зубы довольно-таки сильно ощущались. Ну и где ваше хваленое "дамы, прячьте зубы!"?





И это не все мои личные примеры, сами ж понимаете. И это не были эти ваши извращуги всяческие, а обычные парни, которых тонны. Надеюсь, стало понятнее, почему меня потряхивает от гайдов? Потому что ничего они не работают.

С каждым партнёром будет по-разному. Это нормально. Нет единой схемы. Сюда же гайды про кунилингус, кстати. Ух брррр! Там вообще говен сотни. Слушайте партнёра, наблюдайте за реакцией, пробуйте разное.

Но не стоит выучивать секс, как по книге. Я понимаю, что каждому хочется волшебную таблетку, которая так оп - и ты все знаешь и умеешь, но увы, таких нет. Придётся всё же как-то поучаствовать в процессе, котаны, ага.

А ещё хуже — придётся слушать другую сторону, это ж вообще ад. *Sarcasm. В общем и целом, я так скажу, люди разные, нравится им разное, и пока вы не будете участвовать в процессе целиком, то хрен что выйдет толкового.

Ну и парни, пожалуйста, научитесь говорить своим партнёршам что, как и где вам приятнее. Сильно облегчает задачу сразу вам двоим. И волки целы, и овцы сыты, ага.

Правильные техники минета

Гайды читать можно, что уж нет, но не стоит их использовать, как пошаговую инструкцию. Ибо это просто такой же чей-то опыт. На каких-то определенных людях.

Единственная невероятно легкая и каждой понятная инструкция как правильно делать минет мужчине я на шла на этой странице известного блога!

Просто подумайте об этом, ладно? Слушайте, я тут снова с размышлениями всякими. Ладно, черт с ним, что я смирилась с кучей тренингов в стиле "стань для него идеальной любовницей/научись превосходно делать минет/массаж/стань феей/единорогом/богиней/да хоть Минотавром, если надо быть".

Но вот если поползать в этих ваших интернетах, то становится вообще все плохо. Повсюду это списки "что можно и нельзя делать при мужчине", "как правильно говорить с ним, чтобы он купил тебе все в этом мире", "что нельзя надевать, чтобы он не перестал тебя хотеть" ну и список этот можно продолжать бесконечно, будем честными.





Меня, во-первых, сами эти списки раздражают, а, во-вторых, где такие же для мужчин, черт возьми? Где вот это вот всё: - какие трусы надо носить, чтобы она тебя захотела — список фраз после которых она станет твоей — как рыгать сексуально? Ну и прочее, где это я спрашиваю?

Как будто мужчин у нас выращивают в теплицах, а мадам выходят не на тропу отношений, а на тропу войны, и не дай Один что-то сделать не так с этим тепличным человеком.

Особенно меня раздражают маркетинговые ходы в стиле "купи наше белье, и он всегда будет желать тебя". Слушайте, да, я люблю красивое белье, но также я люблю дома ходить растрёпанной и в пижаме моей, потому что я дома в конце концов.

Дома, ало! Или может мне с сожителем надо ходить постоянно в чем-то этаком, а самой снимать себе хоть комнатку, куда я буду приходить и выглядеть там так, как мне комфортно? Сюр какой-то, честное слово.

И улыбаться ты ему всегда должна, и вдохновлять, и на подарки разводить чудо-способами, ну и минет делать миллион раз в день, ну и конечно же по его щелчку. Это что за домострой версия 2.0?

А знаете, что ещё грустнее, что вот такие вот посты пишут чаще всего сами женщины. Я видела такое в мужских блогах, но крайне мало и редко. Секс в паре может сделать адьос даже когда ты вся такая молодец, все делаешь, все можешь и прочее, просто потому что этот самый секс не на тебе одной держится. Не твоя зона ответственности, ага.

Но нам усиленно втирают какую-то дичь из серии "ты всегда должна", а мужчин выставляют абсолютными несмышлеными детьми какими-то. Мне обидненько за обе стороны, откровенно говоря.

Стоит ли делать минет мужикам?

Да и вообще, почему женщинам повсюду орут, как важно ходить перед ним в сексуальном дорогом белье, а мужчинам не говорят, что семейные трусы это ну такое, а вообще и боксеры надо бы дизайнерские взять. Это камень не в огород мужчин или женщин, это камень в огород таких вот горе-авторов, которые продвигают данные идеи, если что.

В общем, как вы поняли, к таким спискам у меня есть миллион вопросов. Надеюсь, теперь и у вас тоже, и читать вы такое будете более осторожно, тем более верить написанному Вуаля! Вне очереди снова у меня горит жопа!

Все, как вы любите, да.

Я тут пару часов назад наткнулась на "забавное" видео годовой давности. Оно совсем короткое, но жопа успела сгореть с первой минуты. Там поднимает тема, мол, сколе должен длиться ИДЕАЛЬНЫЙ СЕКС.

Со всего что предложено в интернете только в этой теме форума мне удалось научиться трахаться в попу без боли! На странице перечислены невероятно легкие правила, следуя которым каждая

Как разработать анус. Как поставить клизму. И еще один ключевой момент без которого подготовка к анальному сексу не возможна!

И вот тут начнется много мата, уберите детей от экранов, да. Этот "потрясающий" человек заявляет, что секс должен быть раза четыре в неделю (а лучше и чаще) и не менее 40 минут. 18 минут на прелюдию, 2 на минет, а остальные 20 сам секс.

А не охуел ли он часом с такими заявочками на победу? И красной нитью через все видео идёт мысль, мол, только так правильно, и только так ты будешь НАСТОЯЩИМ МУЖИКОМ!

Еще одна тайная методика как получать неземное удовольствие в постели

А ещё предлагается считать оргазмы мадам, и делать выводы по дрожанию ног. Камоооон! У меня ноги дрожать зачастую не от секса, а от того, что поза не особо удобная и просто мышцы устают, алоэ!

Ещё, что меня грустит, что просмотров там под 300к, и скорее всего львиная доля людей поверила в эту чушь.

Давайте так — если какой-либо человек, (и неважно абсолютно кто он и чем занимается, да хоть папа римский), говорит вам, что ваш секс просто обязан быть вот таким и таким, иначе все хуйня, то шлите смело лесом такого человека.

Любой подобный "коуч" должен давать вам информацию, а не расписывать поминутный гайд, ибо все мы разные и потребности у нас также разные. А потом я ещё и удивляюсь, откуда ко мне с вопросами так много людей закомплексованных идёт?!

Невозможно играть по одной схеме в этом деле! НЕВОЗМОЖНО, БЛЯТЬ!

Я знаю мадам, которой достаточно на полном серьезе пяти минут, иначе она устает, и ощущения смазываются. Знаю парня, который долбит те самые двадцать минут, но только потому, что у него снижена чувствительность шопиздец, а не потому, что секс в радость.

Знаю ещё девушку, которая в целом проникновение прям не очень воспринимает, ей бы подольше ластиться с партнёром на простынях. И таких людей много!

И что же им посоветует данный "коуч"? Ебаться через силу?

Да ну привет. Ещё раз — если вам начинают пихать в лицо не инфу, которую вы просто можете как применять, так и нет, а целые гайды, то на хуй, НА ХУЙ С ПЛЯЖА!

Это уже говорит о том, что человек крайне некомпетентен. Секс двоих (а иногда и больше) - это сес двоих. И если обоих партнёров устраивают марафоны/пятиминутки, то и ладно! Зачем срать людям в головы?

Мораль, котаны, - ебитесь, как хотите, и не слушайте подобный бред. Вот и всё, вот и всё.





Как разнообразить оральный секс

Сегодня хочу вам рассказать о достаточно необычных при способах для оральных ласк. Кому-то, возможно, будет также забавно, как и мне, а кто-то возьмет себе на заметку. Но уж поверьте, я очень давно так не удивлялась секс-девайсам.

Первая на очереди у нас – это капа для минета. Пам-пам! Прикиньте до чего прогресс дошел? Капа для минета, блин. Стоит около полутора тысяч, так что по фану можно взять на самом деле.

Она из силикона (ну тут что-то другое сомневаюсь, что подошло бы, конечно), работает от трех батареек типа таблетки, которые на удивление даже в наборе есть.

Выглядит как собстна капа, но во внешнем мире, то бишь вне рта, находится вибропуля, в неё и вставляются батарейки. Режим вибрации всего один, и я не уверена надо ли еще.

Как по мне, и на одном режиме губы должны онеметь достаточно сильно и быстро. А, "внаруже" еще и ребрышки есть, чтоб ствол члена стимулировать во время сего прекрасного действа.

Штука безусловно странная и я даже не представляла, что такое бывает. Хотя всего и знать-то невозможно, я ж не Стивен Хоккинг (хотя вполне вероятно, что про капу для минета он тоже не знал, ога).

Вторая в этой невероятной подборке-это прищепка для минета. Все интересней и интересней, да? Короче, это такая маленькая прищепка, которая цепляется за щеку и передает вибрации собстна партнеру на член.





Божечки кошечки, до чего еще дойдут пытливые умы этого мира? Честно, это похоже на парные прищепки вивайбы, но только меньше. Кстати, сделала её та же компания, что и капу.

Хорошие и творческий ребята там работают, видать. Baile называются, ежели что. Ну тут уже фич побольше, 7 режимов вибрации и аккум со штекерной зарядкой. По цене плюс-минус в два раза дороже капы. Имеет всего две кнопки – одна включает/выключает игрушку, второй вы пользуетесь при переключении режимов собстна.

Фиг знает, что там за сила вибрации и как она ощущается. Ибо я не нашла ни одного отзыва об этих чудо-штуках. Но раз они все еще в продажах, значит спрос есть.

На самом деле у этих ребят есть вполне годные бюджетные штуки (ну для их цены они себя оправдывают во всяком случае), те же насадки на член (они нужны для того, чтобы таким образом увеличить размер МПХ)

с вибрацией, неплохие бюджетные вибраторы, но такое я вижу впервые, конечно. Так что, котики, и в секс-индустрии не все так однозначно и существуют очень футуристичные вещи.



