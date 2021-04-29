История о нашей первой свинг вечеринке



Алёна Бузова



Свингер вечеринка Однажды мы с мужем были на свинг пати у нас в Иркутске. Меня туда как блогер пригласили организаторы. Проводит вечеринки пара. Когда-то они захотели посетить секс клуб, и так как у нас здесь нет своих, то полетели в Москву. Потом летали еще несколько раз, но это довольно накладно, поэтому пришла идея организовать нечто подобное у себя и для себя.

У этой пары есть анкета на свинг сайте, довольно популярная. Я написала про них пост в ЖЖ, его скопировали на «ЯПлакалъ». И уже там люди, знающие их лично и побывавшие на вечеринках, выложили их фото, пусть и с замазанными лицами, но все же. А на «ЯПлакалъ» указывают источник поста, по которому они и вышли на меня.

Ко мне претензий не было никаких, но им не хотелось, чтобы фото, размещенные на тематическом сайте, выходили за его пределы. Я удалила свой пост и обратилась к администрации «ЯПлакалъ», они тоже все удалили.

Посещение меня ни к чему не обязывало, я могла описывать свои впечатления так, как есть: понравилось – написала, не понравилось – тоже написала, не захотела писать – и не надо.

Но признаюсь честно, однажды я случайно нашла и прочитала потрясающие онлайн порно рассказы МЖМ в этом разделе сайта. С тех пор секс с двумя мужчинами стал моей тайной сексуальной фантазией.





Свинг пати

В тот раз на вечеринке было 20 пар, 20 мужчин и 3 женщины, всего 63 человека. Это была «белая» свинг вечеринка, то есть нужно было надеть что-нибудь белое. Проходило все в просторном коттедже, который, как мне сказали, был построен специально для сдачи в аренду под всякие мероприятия.

На первом этаже просторный зал с танцполом, на втором этаже две сауны с бассейнами, БДСМ-комната, на третьем – зона генгбенга с приватами. Повсюду презервативы, смазки и мирамистин в больших количествах.

Есть два фотографа – мужчина и женщина. Лица и предметы, по которым можно идентифицировать (часы, кольца) на фото замазываются. Фото с тусовки выкладывают в общем доступе, с сексом – в закрытой группе, к которой имеют доступ только участники вечеринок, и тоже все без лиц.

Перед свинг вечеринкой нужно пройти фейс-контроль: скинуть свое селфи и написать о себе. Нас встретили и провели по всему дому. Показали зону генгбенга, там пол, устланный матами. «Согласитесь, не совсем этично, если вы придете сюда просто поглазеть. Поэтому у нас правило – если уж вы пришли на третий этаж, то будьте готовы, что к вам могут подойти и взаимодействовать».

Я не была готова взаимодействовать, поэтому на третий этаж не пошла, хотя поглазеть очень хотелось. Вначале был представление новичков. Я так поняла, что там уже сложившийся костяк завсегдатаев. Сценки, конкурсы, бумажная дискотека, фуршет и кальян (входят в стоимость, на тот момент 4 года назад была 5 тысяч – пара, 5 тысяч – мужчина, 3500 – женщина), спиртное можно купить в баре или принести с собой.

Две стриптизерши сменяли друг друга. Возраст. От 25 до 55 лет, основная масса 30-40 лет. Одежда. Женщины в сексуальных вечерних платьях, блузках, корсетах, прозрачных юбках и шортах; мужчины – в костюмах. В шортах, футболках, майках.

Во время перерыва мужчины сняли брюки, оставшись в трусах, некоторые были в майках или футболках; женщины сменили наряды на более фривольные, и атмосфера стала более раскованной. Я тоже переоделась в маленькое полупрозрачное платьишко с открытой спиной и чулки с поясом. Культурный уровень.

Несмотря на фейс-контроль, просочились несколько личностей, словно перенеслись из 90-х с походкой группы «Лесоповал». Такие люди встречаются везде, это не атрибут Иркутска или свинг-сообщества. Надо отметить, что они не переходили границы.





Атмосфера свингер пати

Было ощущение, что люди собрались потанцевать и пообщаться. Все довольно целомудренно, а хотелось разврата. Одиночные эпизоды секса на глазах у всех воспринимались как «ах!», большинство уходило в приватные комнаты, закрывая двери на крючок, а где его не было, вешали таблички «занято».

Выводы. Если сидишь, нежно обнявшись с мужем, то к тебе не подойдет никто, нужно проявлять инициативу самой. Что я и сделала. Мне нужно достаточно много времени, чтобы присмотреться к людям, «привыкнуть» к ним. Мы шли с настроем посмотреть, а нужно было идти с настроем заняться сексом. Ну или как получится.

Свингер вечеринка

А теперь про то, с кем мы познакомились на той вечеринке. Муж ушел, и какое-то время я сидела одна. Рядом присела красивая девушка, похожая на куклу в розовом воздушном платье и белых чулках. К нам подошел мужчина в трусах и футболке и потянул за руки на танцпол. «Куколка» не захотела, а я пошла с ним.

В это время вернулся мой муж, и жена того мужчины, одетая в былые рубашку, трусы и носки со словами: «Вы тут все время сидите, скучаете…» пригласила его танцевать. Назову эту пару Ира и Максим.

«Мы тут первый раз, – сказал мне Максим.

– И здесь мне нравится больше, чем в ночном клубе.

Мы пришли отдохнуть и потанцевать, а не трахаться». Ира делала характерные движения бедрами, имитирующие фрикции, а потом запрыгнула на талию к моему мужу, обхватив его ногами. Вдруг Максим резко метнулся к жене, схватил за ее руку и довольно сильно тряханул. «Ты что, целуешься!» – закричал он. Она гневно сверкнула глазами и молча вышла из зала.

Повернувшись ко мне он уже спокойным голосом сообщил: «У нас договор: мы не целуемся с другими, это слишком интимно, а она полезла». Мне стало неприятно. Да, она нарушила договоренность, но ведь можно было не дергать так.

«Слушай, иди за ней, а?» – сказала я. И он ушел. Некоторое время спустя они уже ворковали на танцполе друг с другом, а потом вдвоем имитировали в танце МЖМ с каким-то мужчиной.





Неожиданно я решилась на свинг секс

Позже я пошла в бар и возле стойки уперлась глазами в такую картину: девушка лежала на спине прямо на полу, ее длинные ноги были закинуты за голову, попа стояла торчком, и двое мужчин – один вылизывал, а другой целовал в губы. Лиц видно не было, но по трусам, сдвинутым на коленки, я узнала Иру.

Из мужчин мне понравились двое: бармен, но он был не в теме, и мужчина из пары, предложивший коктейль, но куда-то пропавший. И тут я увидела самозабвенно танцевавшего в одиночестве парня, похожего на Шатунова, но не такого, какой он сейчас, а каким он был лет десять назад.

Он не смотрел на женщин и вообще по сторонам. Казалось, что он никого не замечал, ему было хорошо и одному. И он сюда только за этим и пришел – потанцевать. Я долго за ним наблюдала, мне показалось, что он изрядно пьян.

А потом я увидела его, сидевшего с кружкой чая, и подсела рядом.

– Тебе говорили, что ты похож на Шатунова?

– Говорили, что на Клуни.

– Клуни мне никогда не нравился.

– Не нравился Клуни?! Внимательно поглядев ему в лицо, я произнесла:

– Тогда уж на Робби Уильямса.

Позже муж сказал, что он похож на Медведева. Ну вы поняли, да? Он похож на всех сразу, но больше всего на Шатунова. Мы пошли танцевать. Двигался он хаотично, я никак не попадала в его ритм.

Рассказал, что он сейчас в состоянии развода, жена инициатор, а он не хочет. На свинг вечеринку пришел, чтобы:

напиться; потанцевать; прочистить мозги и построить тараканов.

Первым двум пунктам он следовал неукоснительно, а до третьего, похоже, так и не добрался. Чуть позже, в сауне, он признался, что пьет для развязывания языка, при этом был уже весьма разговорчив.





Молодая сексвайф

Вдвоем мы пошли наверх, он стал дергать ручки приватов – везде было закрыто. Из-за двери с табличкой «занято» что-то закричали.

Появился молодой мужчина, который стал ходить за нами по пятам – куда мы, туда и он. Мне стало не по себе, я почувствовала себя течной сукой в той стадии, когда она еще не дает, но кобели все равно вьются.

Благодаря тому что недавно нашла потрясающую инструкцию как правильно заниматься анальным сексом на этой странице, продолжая скакать на члене Макса в позе наездницы при этом делать минет Вите, иногда подсматривала как миниатюрную брюнетку в три ствола трахали на порядок старше ее мужики.

«Пойдем вниз», – сказала я и стала спускаться по лестнице. Шатунов ответил: «Что это он за нами ходил? Странный какой-то». Уже втроем вместе с мужем мы пошли в сауну, полностью разделись и сели рядышком. Когда муж ушел в бассейн, Шатунов спросил: «А муж не против?» – «Не против». – «Я это… не бисексуал». – «Муж тоже».

Мы ходили в бассейн вдвоем, втроем, потом снова в сауну и так несколько раз. Он не делал никаких движений в мою сторону. Рассказывал про квартиру, откуда открывается прекрасный вид на город, приглашал в гости и вместе на Байкал. Но мы с мужем быстро уехали домой, и не обменялись телефонами. История неожиданно имела продолжение спустя два года

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