Элитная Московская индивидуалка Вера 25 000 рублей

Элитная Московская индивидуалка Вера 25 000 рублей

Вера

Girlfriend Experience. Встречаюсь так же в апартаментах Москва-Сити!) Фото, видео - дорого, красиво.

возраст - 25 рост - 172 размер груди - 3

Эскорт услуги:

Традиционные:

  • Классический секс.
  • Куннилингус.
  • Минет в презервативе.
  • Расслабляющий массаж.
  • Стриптиз.
  • Эротический массаж.
  • Страпон.
  • Анальная стимуляция;
  • Анальный фистинг вам.
  • Перемена ролей.
  • с/м игры: бандаж.
  • Легкая доминация.
  • Госпожа.
  • Рабыня.
  • Фетиш.

Дополнительные:

  • Анилингиус;
  • Горловой минет;
  • Золотой дождь выдача;
  • Минет без презерватива (МБР);
  • Кончить в рот;
  • Окончание на грудь и лицо;
  • Услуги семейной паре;
  • Профессиональный массаж: классический, урологический;

Возможен выезд: составлю компанию в поездке за границу, есть шенгенская виза.

Свободно владею: английским, испанским, русским и французским языками.

Цены, фото, видео и номер телефона

Фотографии 100% мои! Проверены в анкете админом комсомолка RU, так же смотри видео!

https://imgur.com/Bl8KpgO

Плюс две последних фото внизу селфи!

Стоимость:

  • Час - 25000 руб.
  • 2 часа - 50000 руб.
  • ночь - 100000 руб.

Нахожусь в районе станции метро ЦСКА.

Телефон:

+79261703624 Вера.

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