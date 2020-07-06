Элитная Московская индивидуалка Вера 25 000 рублей



Вера



Girlfriend Experience. Встречаюсь так же в апартаментах Москва-Сити!) Фото, видео - дорого, красиво.

возраст - 25 рост - 172 размер груди - 3

Эскорт услуги:

Традиционные:

Классический секс.

Куннилингус.

Минет в презервативе.

Расслабляющий массаж.

Стриптиз.

Эротический массаж.

Страпон.

Анальная стимуляция;

Анальный фистинг вам.

Перемена ролей.

с/м игры: бандаж.

Легкая доминация.

Госпожа.

Рабыня.

Фетиш.

Дополнительные:

Анилингиус;

Горловой минет;

Золотой дождь выдача;

Минет без презерватива (МБР);

Кончить в рот;

Окончание на грудь и лицо;

Услуги семейной паре;

Профессиональный массаж: классический, урологический;

Возможен выезд: составлю компанию в поездке за границу, есть шенгенская виза.

Свободно владею: английским, испанским, русским и французским языками.

Цены, фото, видео и номер телефона

Фотографии 100% мои! Проверены в анкете админом комсомолка RU, так же смотри видео!

https://imgur.com/Bl8KpgO

Плюс две последних фото внизу селфи!

Стоимость:

Час - 25000 руб.

2 часа - 50000 руб.

ночь - 100000 руб.

Нахожусь в районе станции метро ЦСКА.

Телефон:

+79261703624 Вера.

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