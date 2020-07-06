Элитная Московская индивидуалка Вера 25 000 рублей

Элитная Московская индивидуалка Вера 25 000 рублейВера
Girlfriend Experience. Встречаюсь так же в апартаментах Москва-Сити!) Фото, видео - дорого, красиво.
возраст - 25 рост - 172 размер груди - 3
Эскорт услуги:
Традиционные:
- Классический секс.
- Куннилингус.
- Минет в презервативе.
- Расслабляющий массаж.
- Стриптиз.
- Эротический массаж.
- Страпон.
- Анальная стимуляция;
- Анальный фистинг вам.
- Перемена ролей.
- с/м игры: бандаж.
- Легкая доминация.
- Госпожа.
- Рабыня.
- Фетиш.
Дополнительные:
- Анилингиус;
- Горловой минет;
- Золотой дождь выдача;
- Минет без презерватива (МБР);
- Кончить в рот;
- Окончание на грудь и лицо;
- Услуги семейной паре;
- Профессиональный массаж: классический, урологический;
Возможен выезд: составлю компанию в поездке за границу, есть шенгенская виза.
Свободно владею: английским, испанским, русским и французским языками.
Цены, фото, видео и номер телефона
Фотографии 100% мои! Проверены в анкете админом комсомолка RU, так же смотри видео!
Плюс две последних фото внизу селфи!
Стоимость:
- Час - 25000 руб.
- 2 часа - 50000 руб.
- ночь - 100000 руб.
Нахожусь в районе станции метро ЦСКА.
Телефон:
+79261703624 Вера.
Если тебе надо найди проститутку в Москве читай подробности на странице сайта «Шпаргалка эскортницы».