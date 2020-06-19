10 отличий содержанки от эскортницы (часть 1)



Вера Викторовна



Существуют специализированные сайты, на которых состоятельные или под них косящие мужички, готовы выступать в роли спонсора. На указанных ресурсах подыскивают содержанку соответствующую личным критериям и бюджету.

Как правило, речь идёт о свободных отношениях и не полной свободой в интимной жизни. Проще говоря 9 из 10 содержателей по умолчанию подразумевают в стандартный список обязанностей — секс без презерватива. Кроме того, девушка не должна заводить отношения с другими мужчинами. И по первому вызову бежать на свидание.

Две содержанки Юля и Вика.

Проститутками этот тип жених как-бы брезгует. Но на самом деле 95% девушек ищущих спонсора это обычные путаны. Просто таким образом вносят разнообразие в поиск клиентов. Или ищут лающий парней которые хотят снять девушку легкого поселения на одну ночь. Таких кавалеров на подобных ресурсах так же можно часто встретить.

Нередко попытать счастье в качестве содержанки - лишь переходная ступень к проституции. Так как найти одного мужика, способного выделить достойное содержание и не вредного, весьма трудно. Часто предлагается полная ересь...

Распространённые недостатки быть содержанкой

К примеру: 50-100 000 рублей в месяц за три встречи в неделю с ночёвкой. Так можно стать содержанкой супер-эконом класса, которой выспаться в этой жизни будет не суждено.

Или видела объявление где требуются девушка на содержание с оплатой 100-200 тысяч рублей за 30 дней. При этом, обязательное условие — совместное проживание в его адресе. Так же, придётся стараться со всех сил для «кормильца». По статистике 90% спонсоров предлагающих этот вариант желают по умолчанию следующие интим услуги:

BDSM;

Групповой секс;

МБР;

Глотать сперму;

Анал;

Плюс необходимо соблюдать другие специфические пожелания. Важно понимать что ты находишься в нелегальном статусе. В отличие от законной супруги, содержанка может быть послана на все четыре стороны, и не сможет претендовать на раздел имущества.

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Преимущества работы в эскорте

В Москве на эти деньги тоже не расшикуешься особо, по этому, заряженные на роскошь и шик, уже забивают болт на свои иллюзии. Начиная работать индивидуальной проституткой, это приносит значительно больше заработок в отличие от содержания.

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На мой взгляд, грань между прости и содержанками, в целом, эфемерно-надуманная. Содержанки могут обидеться и не понять моих слов, (ну, не любят они сравнения с куртизанками), это же неприлично.

Однако, если мы сосём по прайсу, то они делают минет за ежемесячную зарплату и условные "денежки в конверте" + подарочки. Смысл это не меняет!

Правда заключается в том что не зависимо ты проститутка или на содержании, это не по любви, а за вознаграждение.

А за красивыми эвфемизмами и аллегориями ничего не скрывается, также, как и в эскорте. По большому счёту: всё одно к одному.

Даша — успешная эскортница.

Общие минусы содержания и эскорта

По статские 80% спонсоров готовых платить деньги студенткам в замен за интимные услуги, обманывают девочек. В ходе первой встречи (обычно беседы в кафешке) ещё раз могут проговариваться условия, озвученные в переписке. Оба партнёра присматриваются друг к дружке и если всё ок, то далее должны, последовать встречи и подарки. Разумеется и сексуальными утехами.

В первый раз месячная сумма выплачивается на две-три части и переводиться в начале месяца, в середине и в конце. Но можно договориться и по-другому, тут всё индивидуально.

Но перед тем, как выделять, финансовые средства на содержание, папик может пожелать «тест-драйв». Так сказать, испытать в качестве любовницы в постели. Обычно подобный кастинг проходит бесплатно, мотивируя что он не понимает пока, за что платить.

То есть такой «содержатель» может «продегустировать» девочку, а потом не пропадёт со связи. В лучшем случае соизволит объяснить, что её кандидатура не подошла. Другими словами, папик бесплатно переспал...

Вывод

Как говорится, на слово в нашей профессии "уважаемому человеку" верить нельзя. Индивидуалка даже в кафе не составила бы компанию без денег. Не говоря уже об безвозмездном досуге.

Первая встреча должна оплачиваться отдельно в любом случае!

Правило одинаково обязательно как для женщин ищущих богатого любовника, так и для эскортниц. В таких случаях необходимо строго придерживаться принципа: сначала деньги - потом стулья.

Это закон №1 для каждой представительницы прекрасного пола желающей быть богатой.

Быть содержанкой - это чаще всего более сложная и тяжелая профессия. В 97% случаев это не выгодно. Пока найдёшь приличного парня с хорошими условиями и сходством в постели, 30 лет пройти может. По этому, рекомендую работать в эскорте, тогда твои мечты станут реальностью уже сегодня!